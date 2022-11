Comment vérifier la santé de son cœur sans équipement

Le cœur est probablement l'organe le plus important de votre corps. Il convient de le garder en très bonne santé. Cette dernière est assez facile à contrôler chez soi, sans équipement particulier.

Avoir un cœur en bonne santé est absolument vital. Les problèmes cardiaques sont la cause de nombreux décès chaque année. Si certaines constantes cardiaques sont mieux entre les mains de professionnels, d’autres peuvent être relevées facilement par vous, chez vous. Il est important de réaliser un check-up complet régulièrement, mais vous pouvez, plus régulièrement, évaluer la santé de votre cœur vous-même, sans appareil particulier. Voici quelques solutions pour ce faire.

Le test des escaliers

Êtes-vous essoufflé(e) en montant des marches ? Vous pouvez évaluer la santé de votre cœur en montant des volées de marches. “S’il vous faut plus d’une minute et demie pour monter quatre volées de marches, votre santé peut être problématique”, explique le Dr. Jesús Peteiro, auteur de l’étude et cardiologue en Espagne.

Cet exercice reflète plutôt votre capacité physique, mais être en bonne condition physique est souvent synonyme de bonne santé cardiaque. Le test des escaliers reste donc un indicateur. D’autres sont plus approfondis.

Vérifier son rythme cardiaque

La fréquence cardiaque est une mesure basique de votre rythme cardiaque. Elle est facile à prendre sans équipement et offre des indications utiles. Naturellement, le rythme cardiaque change à travers la journée, selon ce que vous faites. Pendant une période de stress ou d’effort physique, par exemple, la fréquence est plus élevée. Quand vous êtes au repos, par contre, elle est plus faible.

Vous pouvez, chez vous, mesurer votre fréquence cardiaque au repos et, a contrario, votre fréquence maximale.

Fréquence cardiaque au repos

Elle est prise lorsque vous êtes détendu et au repos. Selon les individus, une fréquence “basse” ou “normale” varie grandement. Pour un adulte, c’est entre 60 et 100 battements par minute. Et plus on vieillit, plus la fréquence au repos a tendance à diminuer.

Fréquence cardiaque maximale

La fréquence cardiaque maximale se mesure pendant l’effort. Pour obtenir votre fréquence cardiaque maximale, il suffit, sur le papier, de retirer votre âge à 220. Ce n’est évidemment qu’un indicateur. Pendant un effort physique d’intensité modérée, vous devriez être entre 65 et 75 % de votre fréquence maximale. À haute intensité, entre 75 et 95 %.

Cette fréquence maximale est directement liée à la capacité aérobique de votre corps. Ce qui se travaille et s’entretient au quotidien en faisant du sport, justement.

Vous pouvez prendre votre pouls à différents endroits du corps. L’un des plus facilement accessibles reste l’artère radiale, sur votre poignet. Placez votre index et votre majeur à l’intérieur de votre poignet opposé, et comptez le nombre de battements que vous ressentez en 15 secondes. Multipliez ce nombre par 4 pour obtenir le nombre de battements par minute. Commencez à compter sur un battement, c’est le zéro.

Il vaut mieux réaliser la mesure de la fréquence cardiaque au repos le matin, juste après le réveil, quand vous êtes toujours au lit.

Pour mesurer pendant l’exercice, vous devez interrompre votre effort pour prendre votre pouls. Vous pouvez aussi utiliser un smartwatch ou un tracker d’activité, si vous en avez un.

Connaître les signes de maladies cardiaques

De nombreuses personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires ne sont pas diagnostiquées avant qu’il soit trop tard. Voici certains symptômes communs de crise cardiaque, maladie cardiaque et autres soucis cardiovasculaires urgents : douleur dans la poitrine, respiration courte, gonflement des mains, jambes, chevilles ou pieds, douleur dans le dos ou le torse, palpitations cardiaques, rythme cardiaque inconstant, vertige, étourdissement, engourdissement dans les jambes ou les bras, fatigue pendant une activité physique pourtant quelconque, brûlures d’estomac, nausée, vomissement, évanouissement.