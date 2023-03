Comment utiliser Google pour traduire du texte dans n’importe quelle image

Google Traduction permet de traduire du texte sur des images depuis quelque temps maintenant sur mobile. Mais l'option est apparue depuis peu sur desktop. Voici comment en profiter.

Imaginons que vous avez une image que vous devez traduire. Peut-être est-ce une capture d’écran d’un épisode ou d’un film avec des sous-titres dans une langue que vous ne connaissez pas ou la photo d’un panneau avec des instructions ou des directions que vous ne pouvez déchiffrer. Ou peut-être même est-ce une capture d’écran d’un article sur votre téléphone que vous aimeriez bien lire, mais la langue étrangère vous en empêche. Peu importe la raison, vous pouvez tenter d’utiliser la nouvelle section Image de Google Traduction pour comprendre de quoi il est question.

Google Traduction traduit le texte dans vos images depuis le navigateur desktop

Cette nouvelle option est propulsée par l’outil de traduction de réalité augmentée, ce même outil que l’on retrouve dans Google Lens. Vous pouvez déjà utiliser cette fonctionnalité sur mobile depuis un certain temps, mais depuis quelques jours seulement, son introduction sur la version web signifie que traduire le moindre texte sur une image est plus facile que jamais.

Et le meilleur dans tout cela n’est pas tant la traduction en elle-même que le fait que Google Traduction vient ajouter en superposition le texte tout juste traduit. En quelque sorte. Les traductions apparaissent dans des cadres, comme si quelqu’un avait pris des versions imprimées des mots traduits et les avait collés sur les mots originaux. Parfois, cependant, on distingue à peine la différence, mais dans d’autres fois, on dirait un projet de collage digne d’un enfant. Quoi qu’il en soit, cela permet de lire facilement les traductions, ce qui est finalement tout l’intérêt de la chose.

Une fonctionnalité très simple et diablement efficace

Pour essayer cette nouveauté, allez sur Google Traduction dans votre navigateur ou via l’application mobile. Dans votre navigateur, allez sur l’onglet “Images” qui apparaît donc depuis peu. Sur mobile, choisissez “Appareil photo” puis tapotez sur l’icône images sur l’écran. Chargez la photo sur votre appareil que vous souhaitez traduire – il vous faudra peut-être accorder la permission d’accéder à votre bibliothèque de photos sur l’appareil – et Google mettra ses algorithmes au travail.

Une fois que Google a terminé la traduction du texte, vous pouvez choisir de sélectionner certaines portions pour les copier ailleurs, demander à Google Traduction de vous lire la traduction à voix haute (mobile), télécharger une copie (desktop) ou revenir sur l’application Traduction (mobile).