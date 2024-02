Comment Leia a-t-elle appris à devenir un Fantôme de Force ?

A la fin du film Star Wars: L'Ascension de Skywalker, Leia se manifeste aux côtés de son jumeau, Luke Skywalker, sous forme d'esprit de la Force.

Tl;dr Leia apparaît en tant que fantôme de Force dans Star Wars: L’Ascension de Skywalker.

Leia a été formée par trois maîtres Jedi pour devenir un fantôme de Force.

À sa mort, Leia a suivi le processus d’abandon nécessaire pour devenir un fantôme de Force.

Rey pourrait également devenir un fantôme de Force à l’avenir.

Leia, un fantôme de Force inattendu

Dans le dernier opus de la saga Star Wars, L’Ascension de Skywalker, Leia fait une apparition inattendue en tant que fantôme de Force, aux côtés de son frère, Luke Skywalker. Alors que Rey s’identifie comme une Skywalker, elle aperçoit les spectres de ses mentors, Luke et Leia, veillant sur elle. Si la présence de Luke en tant que fantôme de la Force n’est pas surprenante, celle de Leia l’est davantage.

Les secrets de la transformation de Leia

Dans l’univers de Star Wars, tous les Jedi ne peuvent pas devenir des fantômes de Force, cela nécessite une formation intensive. Selon la romanisation de Star Wars: Episode III – La Revanche des Sith par Matt Stover, la capacité à devenir un fantôme de Force “vient du renoncement à soi-même, non de l’exaltation de soi. Elle vient de la compassion, non de l’avidité. L’amour est la réponse à l’obscurité.“.

Mais alors, comment Leia a-t-elle pu devenir un fantôme de Force ? Le secret réside dans son entraînement de Jedi plus intensif qu’on ne le pense. En effet, Leia a été formée par les fantômes de Force de Yoda et d’Obi-Wan, en plus de son frère Luke. Ces trois maîtres Jedi ont probablement pu lui enseigner comment devenir un fantôme de Force.

Le dernier voyage de Leia

Selon From a Certain Point of View: Return of the Jedi, Anakin Skywalker a été guidé par le fantôme de Force d’Obi-Wan Kenobi dans ses derniers instants. C’est peut-être cette étape qui est la plus importante pour devenir un fantôme de Force. À sa mort, Leia a su trouver la vraie paix et a pu se débarrasser de toute peur, amertume et colère. Comme le décrit Qui-Gon dans la romanisation de La Revanche des Sith, devenir un fantôme de Force nécessite d’embrasser pleinement la lumière.