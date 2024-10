Comment diffuser des vidéos sur votre TV via un VPN ?

Vous n'êtes pas simplement limité à un téléphone ou un ordinateur portable pour regarder des flux modifiés par VPN.

Tl;dr Les studios d’Hollywood gagnent de l’argent en vendant des licences de leur vaste bibliothèque de contenu à travers le monde.

Les VPN permettent d’accéder à des contenus bloqués géographiquement sur différents appareils, y compris les téléviseurs intelligents.

Il est recommandé d’éviter les VPN gratuits, à l’exception notable de Proton VPN.

Les studios d’Hollywood et les licences de contenu

Les studios d’Hollywood ont découvert une mine d’or lucratif dans leurs vastes bibliothèques et catalogues arrière. Ils vendent les licences de leurs films et séries télévisées à différents services de streaming à travers le monde. Ainsi, un film ou une émission disponible sur Max aux États-Unis peut être sur un tout autre service au Royaume-Uni ou en Corée. Les studios tirent profit de ces transactions en empochant les livres sterling ou les wons supplémentaires dans le processus.

Le rôle des VPN

Néanmoins, les téléspectateurs avertis ont depuis longtemps recours aux VPN (réseaux privés virtuels) pour élargir leurs options de visionnage. En effet, en changeant de localisation virtuelle, par exemple des États-Unis au Royaume-Uni, ils peuvent de nouveau accéder à des séries cultes comme Friends et The Office sur Netflix. Si l’installation et l’activation d’un VPN sont généralement simples sur un téléphone, une tablette ou un PC, elles sont un peu plus complexes sur une télévision. Heureusement, il existe plusieurs moyens de diffuser du contenu filtré par VPN sur le plus grand écran de votre maison.

Conseils pour choisir un VPN

Si vous n’avez pas encore d’abonnement VPN, nous vous suggérons de choisir un service parmi notre liste des meilleurs VPN. À l’exception notable de Proton VPN, nous vous recommandons fortement d’éviter les options VPN gratuites.

Installer un VPN sur votre télévision intelligente

La méthode la plus simple pour installer un VPN sur votre télévision intelligente consiste à le télécharger depuis la boutique d’applications intégrée, si votre VPN préféré y est disponible. Parmi les principales plateformes de télévision intelligente, les systèmes Fire TV d’Amazon et Google TV sont vos meilleures options pour une prise en charge intégrée. Si votre téléviseur ne fonctionne pas avec ces systèmes d’exploitation, vous pouvez les ajouter à n’importe quel téléviseur disposant d’un port HDMI gratuit pour aussi peu que 30 $.

Autres méthodes pour utiliser un VPN

Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec les protocoles sans fil, une autre façon moins connue de diffuser des vidéos sur votre télévision en utilisant un VPN est via un câble HDMI. Vous aurez besoin d’un câble HDMI et, pour certains appareils, d’un dongle HDMI qui convertit un port USB-C en HDMI. Une fois connecté, l’écran de votre ordinateur portable, de votre téléphone ou de votre tablette devrait s’afficher sur l’écran de votre télévision. À ce stade, il vous suffit de lancer votre VPN, de démarrer votre application de streaming (ou votre navigateur) et de maximiser la fenêtre.