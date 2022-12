Code Quantum : une saison 2 est commandée pour la nouvelle série

Le voyage à travers l'espace et le temps de Ben Song va se poursuivre avec la deuxième saison de la nouvelle série Code Quantum.

Inspirée de la série du même nom des années 1990, la version 2022 de Code Quantum réunit une nouvelle équipe et de nouveaux personnages, tous soumis à des missions inédites et passionnantes. On y suit l’histoire du Dr Ben Song (Raymond Lee) qui a la capacité de “sauter” dans le corps d’une autre personne. Sa fiancée, Addison Augustine (Caitlin Bassett), l’aide à effectuer ces voyages sous forme d’hologramme.

‘Quantum Leap’ Renewed For Season 2 At NBC https://t.co/vJIOG0jm18 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 12, 2022

Lisa Katz, présidente des contenus scénarisés chez NBCUniversal, a déclaré :

Nous sommes prêts pour une deuxième saison grâce au travail incroyable de nos acteurs, producteurs, scénaristes et de tous ceux qui ont joué un rôle pour donner une nouvelle vie à cette série emblématique de NBC. Alors que nous continuons à attirer le public vers des comédies dramatiques incontournables, il est gratifiant de savoir que Code Quantum aura une place de choix la saison prochaine, à la fois sur notre grille NBC et le lendemain sur Peacock.

Une deuxième saison pour Code Quantum

Ce renouvellement intervient en milieu de première saison de la série télévisée Code Quantum, qui a enregistré de bonnes audiences. Avec Raymond Lee en vedette, le pilote a réalisé un taux d’audience de 2,0 dans la tranche des 18-49 ans et a attiré 10,8 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires, numériques et de streaming, selon Nielsen et la chaîne. Ce reboot est le meilleur lancement d’une série dramatique de NBC sur Peacock et est la deuxième nouvelle émission de la saison dans la tranche des 18-49 ans.