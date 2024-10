Civil War : un nouveau succès pour le cinéma dystopique

Le film Civil War du réalisateur Andrew Dominik s'impose dans le paysage du cinéma dystopique avec un succès retentissant en streaming.

Après avoir connu un succès retentissant au box-office plus tôt cette année, le film de guerre dystopique Civil War est désormais un véritable hit sur les plateformes de streaming. Dirigé par Alex Garland, ce long-métrage suit l’histoire de trois journalistes, interprétés par Kirsten Dunst, Wagner Moura et Cailee Spaeny. Leur mission ? Traverser les États-Unis ravagés par la guerre pour documenter la chute de Washington D.C.

Civil War a non seulement reçu des critiques généralement positives, mais il a également réussi à engranger 122,6 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Le film, qui a coûté environ 50 millions de dollars, est devenu le film A24 le plus cher jamais produit. Malgré cet investissement risqué, le film a su tirer son épingle du jeu, récoltant 25,7 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Le film a été salué par la critique, obtenant une note de 81% sur Rotten Tomatoes. Cependant, le public a été un peu plus réservé, avec une note de 70%. Cela peut s’expliquer par l’ambiguïté du conflit central du film, ainsi que par les attentes du public envers un film de guerre plus traditionnel.

Malgré un accueil mitigé du public, il est indéniable que Civil War est un choix de visionnage populaire à la maison. La seule prémisse suffit à attirer les spectateurs. De plus, l’actrice Cailee Spaeny, qui a récemment joué dans Alien: Romulus, a vu sa popularité croître depuis la sortie du film.

On en pense quoi ?

Le succès de Civil War, tant au box-office qu’en streaming, pourrait marquer un tournant pour le studio A24. Connue pour ses films provocateurs et dérangeants, la société pourrait être tentée de produire davantage de films à gros budget à l’avenir. Si ces films continuent d’être aussi stimulants et dirigés par des auteurs, comme l’a été Civil War, cette évolution pourrait s’avérer des plus intéressantes.