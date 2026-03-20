Chuck Norris, icône des films d’action et héros de Walker, Texas Ranger, est mort à 86 ans

Chuck Norris, figure emblématique du cinéma d’action et acteur principal de la série culte Walker, Texas Ranger, est décédé à l’âge de 86 ans. Sa carrière remarquable a marqué plusieurs générations de spectateurs à travers le monde.

Tl;dr Mort de Chuck Norris à 86 ans.

Icône du cinéma d’action et champion de karaté.

Légende amplifiée par les mèmes internet.

Une étoile des arts martiaux s’est éteinte

L’acteur et maître d’arts martiaux Chuck Norris s’est éteint à l’âge de 86 ans, selon des informations confirmées par TMZ. Ce visage incontournable du cinéma d’action avait conquis le grand public dès les années 1970 et 1980, mais sa légende s’étend bien au-delà du grand écran. Pourtant, peu savaient que la trajectoire de ce « dur à cuire » a débuté sur les tatamis, bien avant d’embrasser Hollywood.

Des tatamis à Hollywood : la naissance d’une icône

Avant même de briller sous les projecteurs, Norris s’est illustré comme champion du monde de karaté pendant six années consécutives, avant de prendre sa retraite en 1974. Lui-même confiait dans ses mémoires qu’il avait hésité entre raccrocher après le décès de son ami Bruce Lee ou tirer sa révérence au sommet. La rencontre décisive avec Lee remonte à un tournoi en 1967 ; rapidement, une amitié professionnelle naît, mêlant entraînements intensifs et échanges techniques. C’est ce lien qui offrira à Norris ses premiers rôles cinématographiques : une apparition dans « The Wrecking Crew » en 1968 puis le fameux combat face à Lee dans « The Way of the Dragon » (1972). Un souvenir lui restera en mémoire : avant son premier tournage, il supplia son adversaire lors d’un tournoi de ménager son visage… sans succès, puisqu’il dut camoufler un œil au beurre noir durant deux heures chaque matin sur le plateau.

L’ascension vers la célébrité mondiale

Sur les conseils avisés de l’acteur Steve McQueen, Norris décide après sa carrière sportive d’embrasser pleinement le métier d’acteur : premiers rôles majeurs dans « Yellow Faced Tiger », puis succès commerciaux avec « Breaker! Breaker! » et « Good Guys Wear Black ». Les critiques sont acerbes, mais le public suit : il devient rapidement l’une des figures phares du cinéma martial indépendant et accumule les succès au box-office.

Au début des années 1990, alors que sa carrière semble déjà accomplie, il se laisse convaincre par son entourage d’incarner un ranger texan pour la télévision. Malgré ses craintes initiales pour sa réputation cinématographique, « Walker, Texas Ranger » va renforcer son statut auprès des familles américaines : seize heures de tournage par jour et huit années à la tête d’une série devenue culte.

L’immortalité grâce à Internet

Fait rare pour une star hollywoodienne : la notoriété de Norris explose encore davantage grâce aux tout premiers mèmes internet. Ces fameuses « Chuck Norris Facts » — affirmant entre autres que « Chuck Norris ne dort jamais ; il attend », ou encore que « derrière sa barbe ne se cache qu’un poing supplémentaire » — font de lui un héros invincible auprès d’une nouvelle génération.

En somme, entre art martial, cinéma populaire et culture web, la trace laissée par Chuck Norris est indélébile.