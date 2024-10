Charlie Vickers, star de la saison 2 de Rings of Power, promet une histoire fidèle à l’œuvre de Tolkien

Charlie Vickers, star de la saison 2 de "Rings of Power", affirme que leur histoire reste fidèle à l'œuvre de Tolkien.

Fin retentissante pour « The Rings of Power »

L’ultime épisode de la deuxième saison de la série fantastique « The Rings of Power » a clôturé de manière explosive la Bataille d’Eregion. Le public, encore sous le choc, attend désormais avec impatience des nouvelles du prochain chapitre de cette saga diffusée sur Prime Video.

Rencontre avec Charlie Vickers, l’interprète de Sauron

Avant de dire au revoir à la série pour le moment, nous avons eu la chance de passer quelques minutes avec Sauron lui-même, incarné par Charlie Vickers. L’acteur nous a fait part de ses impressions sur la scène pivot où il transperce de flèches Celebrimbor, joué par Charles Edwards. Il exprime également sa satisfaction quant à son rôle et à la série, et ses aspirations pour une éventuelle saison 3 de « The Rings of Power ».

Interrogé sur sa représentation de Sauron, Vickers répond : « Il y a toujours des éléments sur lesquels vous n’avez aucun contrôle ; vous ne pouvez pas maîtriser tous les aspects d’une chose. Il y a des choses avec lesquelles je suis vraiment content de la manière dont elles se sont déroulées, et puis il y a d’autres choses où je me dis : ‘Eh bien, nous aurions pu faire cela légèrement différemment, ou peut-être qu’il y a certains aspects du personnage que je n’ai pas explorés’, mais c’est un processus continu. »

Une scène clé de la saison 2

Vickers revient ensuite sur la scène décisive où il trahit totalement Celebrimbor : « C’est comme sa descente dans la folie ; il abandonne toute façade qu’il a pu montrer à Celebrimbor, et c’était la scène que nous attendions le plus de tourner. » L’acteur décrit la puissance de la scène où, malgré sa mort, Celebrimbor ne révèle pas l’emplacement des anneaux, à la grande colère et tristesse de Sauron.

Un rôle de méchant savoureux

Quant à l’interprétation de Sauron, Charlie Vickers confie : « C’est un cliché que les personnages maléfiques sont les plus amusants, mais je pense que c’est un cliché parce qu’il y a un élément de vérité à cela, n’est-ce pas ? » Il souligne l’importance de rester fidèle à la complexité du personnage telle qu’elle est décrite dans les livres de Tolkien.

L’acteur exprime en outre son désir d’explorer certains aspects du personnage si une autre saison de « The Rings of Power » voit le jour. Il mentionne notamment la chute de Númenor et la capture de Sauron par Pharazôn.

