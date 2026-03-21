Charlie Cox clarifie la présence de Daredevil dans Spider-Man: Brand New Day et Avengers: Doomsday

Charlie Cox a clarifié la présence de Daredevil dans deux prochaines productions majeures de Marvel, à savoir Spider-Man : Brand New Day et Avengers : Doomsday, mettant fin aux rumeurs entourant l’implication de son personnage dans ces projets très attendus.

Tl;dr Le retour de Daredevil dans le MCU intrigue les fans.

dans le MCU intrigue les fans. Des indices suggèrent sa présence dans Spider-Man: Brand New Day.

Charlie Cox entretient habilement le doute sur sa participation.

Daredevil et le MCU : un jeu de piste savamment orchestré

Depuis son retour remarqué sous les traits de Matt Murdock, Charlie Cox s’est peu à peu imposé comme l’un des visages incontournables du Marvel Cinematic Universe. Après une longue parenthèse, consécutive à l’arrêt brutal de la série Netflix qui lui était dédiée, il a fait une apparition très attendue dans Spider-Man: No Way Home, avant d’enchaîner avec des rôles secondaires dans She-Hulk: Attorney at Law puis en guest dans Echo. Ces étapes ont abouti à la renaissance officielle du personnage dans Daredevil: Born Again, dont la deuxième saison s’apprête à être dévoilée sur Disney+.

L’ambiguïté Charlie Cox : entre démentis et clins d’œil complices

Invité récemment sur le plateau de Jimmy Kimmel Live!, l’acteur n’a pas manqué d’entretenir le mystère autour d’une éventuelle apparition dans le prochain film événement, Spider-Man: Brand New Day. Questionné à plusieurs reprises, il a répondu : « No. Now, if I were in the movie, I would also say no, to be clear. Right. But I’m not in the movie. » Puis, face à l’insistance du présentateur : « I’m definitely not in the movie… But I could be lying. » Un jeu qui rappelle furieusement les dénégations feintes d’Andrew Garfield avant la sortie de No Way Home. L’échange devient plus sincère lorsque la conversation bifurque sur une hypothétique participation au prochain opus Avengers ; cette fois, l’acteur évoque une attente résignée, mais teintée d’espoir.

Narration tissée entre séries et cinéma : indices croisés et attentes grandissantes

Du côté des fans, l’excitation monte d’un cran. Le premier trailer de Brand New Day multiplie les références directes à l’univers du justicier aveugle : on y distingue la mystérieuse organisation des Hand – ces ninjas rouges, antagonistes récurrents des séries Defenders – ainsi que le retour probable de personnages-clés tels qu’Elektra, incarnée par Elodie Yung. Difficile alors de croire que Daredevil ne soit pas impliqué, surtout si l’on considère :

L’apparition potentielle de Frank Castle ( Punisher ) campé par Jon Bernthal ;

) campé par Jon Bernthal ; L’ancrage politique autour du personnage de Wilson Fisk ( KIngpin ) et sa conseillère Sheila Rivera ;

) et sa conseillère Sheila Rivera ; L’étrange modification numérique observée sur certaines scènes du trailer, qui laisse présager des surprises similaires aux précédentes productions Marvel.

Bientôt la confirmation ? Rendez-vous cet été au cinéma…

La saison 2 de Daredevil: Born Again débarquera dès le 25 mars sur Disney+, tandis que la sortie en salle de Spider-Man: Brand New Day, attendue pour le 26 juillet, devrait enfin lever le voile sur ce suspense savamment entretenu. D’ici là, une chose est sûre : Marvel continue d’exceller dans l’art de faire monter la tension et de cultiver l’attente auprès des passionnés.