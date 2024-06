Cette sombre théorie sur Matilda rend son histoire encore plus tragique

Et si l'histoire de Matilda cachait une vérité bien plus sombre et tragique que celle racontée par Roald Dahl ? Une nouvelle théorie éclaire le récit sous un jour inédit, transformant notre perception de cette héroïne aux pouvoirs extraordinaires.

Tl;dr Matilda est un livre et un film populaire.

Une théorie suggère que Matilda était une expérience gouvernementale.

Matilda a terminé heureuse avec Jennifer Candy, malgré sa surveillance continue.

La théorie affecte plus le livre que le film.

Un passé plus triste pour Matilda ?

Matilda occupe une place spéciale dans le coeur de nombreux lecteurs et spectateurs. Le livre de Roald Dahl, adapté au cinéma par Danny DeVito en 1996, met en scène une jeune fille prodige dotée de pouvoirs extraordinaires. Malgré son succès critique, Matilda ne fut pas un succès au box-office, mais est aujourd’hui considéré comme un classique des années 1990.

Matilda, un génie négligé

Matilda, six ans, est négligée par sa famille, composée de son père Harry, un concessionnaire de voitures douteux, de sa mère Zinnia, obsédée par son apparence et par l’argent, et de son frère Michael qui la maltraite constamment. Du fait de cette négligence, ils ne remarquent jamais que Matilda est une génie et qu’elle commence à développer des capacités psychokinétiques.

Une théorie bouleversante

Ni le livre de Roald Dahl, ni le film de Danny DeVito n’expliquent pourquoi Matilda a ces pouvoirs. Cette absence d’explication a ouvert la voie à diverses théories sur les origines de Matilda. Parmi celles-ci, une en particulier, partagée sur Reddit, suggère que Matilda était en réalité une expérience du gouvernement. Cette théorie suggère que les Wormwood n’étaient pas les parents biologiques de Matilda et qu’ils ont été choisis par le gouvernement pour être ses parents afin de mieux étudier son développement.

Des agents du FBI aux aguets

Une preuve importante qui pourrait soutenir cette théorie est la présence d’agents du FBI qui ont commencé à enquêter sur Harry et son entreprise. Matilda explique que le FBI surveille de près Harry, mais la théorie suggère que c’était en réalité un leurre car ils surveillaient Matilda.