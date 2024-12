Cette sitcom culte des années 2000 va revenir à la télévision

Après des années de rumeurs et de spéculations, le reboot de Scrubs est confirmé.

Un retour attendu : Scrubs

L’annonce a de quoi ravir les nostalgiques : la série médicale humoristique Scrubs, très appréciée dans les années 2000, serait sur le point de revenir sur le petit écran. Selon Deadline, après de longues négociations, un accord aurait été trouvé pour que le créateur de la série, Bill Lawrence, participe à ce projet tant attendu. La série est désormais officiellement en développement chez ABC par 20th Television.

Un reboot malgré les obstacles

Si la rumeur d’un reboot de Scrubs circulait depuis un certain temps, la participation de Lawrence était un véritable casse-tête. En effet, le créateur de la série est actuellement sous contrat exclusif avec Warner Bros. TV et travaille sur quatre séries pour ce studio. Comme le reboot de Scrubs est développé par ABC et 20th Television, propriétés de Disney, il a fallu trouver un arrangement pour que Lawrence puisse participer. Bien qu’il participe au développement, il ne sera pas le showrunner de la série.

Quid du casting original ?

Les négociations ayant abouti, l’attention se porte maintenant sur le casting original. Selon les plans actuels, Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke et John C. McGinley devraient tous reprendre leurs rôles respectifs. Un facteur reste toutefois incertain : la participation de Judy Reyes. L’actrice, qui interprétait Carla Espinosa dans la série, a quitté le show avant sa dernière saison. Bien qu’elle soit incluse dans les plans préliminaires, son engagement dans la série ABC High Potential pourrait poser problème. Des sources indiquent toutefois qu’elle pourrait être en mesure de participer aux deux projets.

Une approche fraîche pour le reboot

Dans une interview précédente avec Deadline, Lawrence a expliqué l’approche qu’il comptait adopter pour le reboot de Scrubs. Selon lui, la série se présentera comme un mélange entre le retour des personnages originaux après une décennie et demie et une refonte du concept et des personnages de la série, avec l’introduction de nouveaux personnages pour maintenir l’intérêt. « Il serait dommage de ne pas faire une combinaison de ces deux éléments », a-t-il déclaré.