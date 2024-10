Cette nouvelle série Netflix pourrait être le prochain Yellowstone, elle fait déjà partie du top 10

Cette nouvelle série Netflix pourrait être le prochain Yellowstone et elle a déjà fait son entrée dans le top 10.

Tl;dr « Territory » est une nouvelle série dramatique de Netflix.

L’intrigue se situe dans l’arrière-pays australien et tourne autour de la lutte pour le contrôle d’un ranch.

La série a déjà gagné une place dans le top 10 des spectacles Netflix.

Une nouvelle série Netflix : « Territory »

Si vous êtes un fan impatient d’attendre la sortie de la saison 5 de « Yellowstone », Netflix a juste lancé une série qui pourrait faire passer le temps un peu plus vite. Il s’agit de « Territory », une toute nouvelle série dramatique de Netflix qui semble pratiquement conçue pour séduire les fans de Taylor Sheridan.

Un drame familial explosif dans l’Outback australien

« Territory » est une série en six parties qui nous emmène dans l’impitoyable Outback australien pour une dose explosive de drame familial. Elle raconte l’histoire des factions les plus puissantes du Territoire du Nord qui se battent pour le contrôle de la plus grande station de bétail (fictive) du monde. C’est aussi beau et dramatique que le succès de Paramount.

« Territory » a reçu des éloges solides, tiré beaucoup de comparaisons avec le favori de Paramount et a déjà revendiqué la 4e place sur la liste des 10 meilleures émissions de Netflix (au moment de la rédaction) juste un jour après ses débuts le 24 octobre.

Un aperçu de « Territory »

La série, créée par Timothy Lee et Ben Davies, est un drame familial australien néo-western centré sur le commerce du bétail. L’histoire se déroule à Marianne Station, une étendue de terrain de la taille de la Belgique, qui a été possédée et exploitée par des générations de la famille Lawson.

Lorsque l’héritier de facto Daniel (Jake Ryan) est tué, la dynastie Lawson risque d’être déchirée alors que d’autres acteurs cherchent à succéder au patriarche de la famille, Colin Lawson (Robert Taylor). Mais ce conflit générationnel n’est pas le seul problème auquel Marianne Station est confrontée. Les barons du bétail rivaux, les gangsters du désert, les aînés autochtones et les milliardaires miniers ont tous les yeux sur le prix. C’est une bataille pour la terre, l’héritage, et les enjeux sont élevés.

La réception de « Territory »

« Territory » a fait ses débuts sur Netflix le 24 octobre et a déjà reçu une note de 80% de la part des critiques sur le site d’agrégation de critiques, Rotten Tomatoes, sur la base de ses six premières réactions accréditées. La plupart des critiques sont généralement positives.

En plus de Taylor et Ryan, « Territory » compte également un grand casting qui comprend Anna Torv (« The Last Of Us »), Michael Dorman, Sam Corlett, Sara Wiseman, Clarence Ryan et Philippa Northeast.