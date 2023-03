Cette app crée des tutoriels pas-à-pas pour tout ce que vous faites sur votre ordinateur

Scribe permet de générer des tutoriels très facilement et gratuitement (si tout se passe dans votre navigateur).

Si vous avez l’habitude d’utiliser un ordinateur, vous avez très probablement déjà joué le rôle de guide ou de formateur avec quelqu’un. Il y a les scenarii professionnels, pour faire prendre en main le logiciel de l’entreprise à un nouveau collaborateur, et les situations personnelles, comme expliquer Google Docs à vos parents ou grands-parents. Vous pouvez faire cela au téléphone, certes, mais un guide visuel est bien plus facile. Et vous n’avez pas besoin de faire appel à un service professionnel pour cela, ou même de générer des docs complexes et autres PowerPoint. Si vous savez faire l’opération, vous pouvez l’expliquer facilement et rapidement aux autres à un outil comme Scribe.

Scribe vous observe achever votre tâche sur votre ordinateur, puis vient générer automatiquement un guide visuel, pas-à-pas, autour de cette tâche. Un guide que vous pouvez bien évidemment partager. Son extension Chrome fonctionne comme un enregistreur vidéo tel que Loom, mais le résultat comporte des textes, des captures d’écran et même des annotations pour indiquer où il faut cliquer. Autant de choses qu’il fallait faire à la main auparavant. Aujourd’hui, un logiciel le fait pour vous.

Scribe est pensé et conçu pour les organisations, mais l’offre gratuite est très généreuse. Vous pouvez enregistrer, éditer et partager vos guides sur le web gratuitement. (Enregistrer une app desktop nécessite cependant un abonnement à l’offre Pro.) Avant de pouvoir commencer, il faut créer un compte et donner au navigateur la permission d’enregistrer ce qui se passe à l’écran.

Si vous êtes d’accord avec cela, cliquez sur l’icône Scribe dans la barre d’extension de votre navigateur et, dans la barre flottante, cliquez sur le bouton Enregistrer. Maintenant, faites ce que vous avez à faire pour votre tutoriel. Une fois terminé, cliquez sur le bouton “Terminer l’enregistrement” dans la barre de contrôle pour arrêter ledit enregistrement.

et gratuitement (si tout se passe dans votre navigateur)

Cette action va alors ouvrir le guide dans un nouvel onglet, avec le titre, les captures d’écran et les étapes déjà générés. Vous pouvez éditer l’ensemble comme vous le souhaitez, y compris en rajoutant des illustrations et des descriptions. Les étapes de Scribe peuvent aussi, parfois, sembler vraiment trop triviales ou, a contrario, un peu complexes, alors vous pouvez leur ajouter des détails. Si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter davantage d’étapes en intégrant vos propres images, mais tout ceci est optionnel. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton “Copier le lien” et partagez votre tutoriel avec qui vous voulez.

L’offre gratuite de Scribe permet uniquement d’enregistrer ce qui se passe dans le navigateur, parfait pour déboguer une application web, par exemple. Pour enregistrer une app depuis son ordinateur ou son smartphone, il faut souscrire à l’offre Pro, à partir de 29 $ par mois. Vous pourrez alors aussi, notamment, éditer les images pour flouter certaines parties, ajouter un logo et bien plus encore.