Cette adaptation sous-estimée de Netflix a parfaitement saisi l’essence des animes shonen

La version live-action de Yu Yu Hakusho sur Netflix réinvente le classique anime en série en prises de vue réelles, mettant en scène Yusuke Urameshi, un adolescent qui, après sa mort, devient détective dans le monde des esprits.

Tl;dr Yu Yu Hakusho de Netflix a séduit un nouveau public.

Des combats bien rendus en live-action.

Des critiques mitigées par des fans de longue date.

Un manque de profondeur dans l’histoire et les personnages est relevé.

Une adaptation réussie

Méconnue, l’adaptation en live-action de l’anime Yu Yu Hakusho par Netflix a su capturer l’essence du Shōnen, un genre d’anime très populaire. Basée sur la série manga de Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho met en scène Yusuke Urameshi (Takumi Kitamura), un adolescent qui devient détective de l’au-delà après avoir été tué en sauvant la vie d’un enfant. Sa mission : enquêter sur des affaires impliquant des démons et autres entités dans le monde des mortels, qu’il combat grâce à ses compétences en arts martiaux et à ses pouvoirs d’aura.

La justesse des combats

La série Netflix résume l’histoire tumultueuse de Yusuke et de ses acolytes en seulement cinq épisodes. Malgré des critiques globalement positives, Yu Yu Hakusho a reçu une réception mitigée de la part des fans de la première heure. Toutefois, la série a su réussir là où c’était crucial : la justesse des combats. En effet, l’action prédomine dans le shōnen traditionnel, et Yu Yu Hakusho ne fait pas exception. Le juste équilibre entre arts martiaux et éléments de CGI donne toute son essence aux meilleurs combats de la série.

Les avis mitigés des fans

Malgré son succès, Yu Yu Hakusho présente quelques défauts. Les fans de longue date ont reproché à la série son manque de profondeur narrative et sa caractérisation superficielle des personnages. Néanmoins, avec une note de 82% sur Rotten Tomatoes, Yu Yu Hakusho a su séduire par ses visuels inventifs, ses scènes de combat captivantes et son casting solide. En somme, malgré une chronologie ultra-compressée, la série offre un divertissement riche en action, fidèle à l’esprit du Shōnen.