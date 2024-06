Ces suites de films aux révisions controversées

Lorsque les suites de films sortent, elles ne manquent pas de susciter des réactions partagées. Ces révisions, parfois radicales, peuvent tantôt ravir, tantôt décevoir les admirateurs de la première heure.

Tl;dr Les “retcons” dans les films peuvent être controversés.

Star Wars et Fast and Furious ont effectué des retcons majeurs.

Des franchises comme James Bond et Terminator ont également utilisé des retcons.

Les retcons peuvent modifier profondément l’intrigue d’une franchise de films.

Les “retcons” : une pratique controversée

Dans l’industrie cinématographique moderne, les franchises sont le moyen le plus sûr de garder le public captivé. Pourtant, de nombreuses suites et préquelles ont introduit des “retcons” (retroactive continuity) qui ont suscité de vives controverses. Un retcon se réfère à une histoire continue qui revient sur un certain détail, annulant essentiellement un changement dans la narration avec une explication souvent tirée par les cheveux.

Quand les retcons transforment l’essence d’une histoire

Ces revirements deviennent controversés lorsqu’ils modifient les aspects fondamentaux d’une histoire. Qu’ils diluent l’intrigue pour ramener un personnage apparemment décédé, ou qu’ils altèrent l’univers de leur série avec des choix de lore étranges, même les meilleures suites de films peuvent succomber à des retcons inégaux. Les nombreux changements de la franchise Star Wars en sont un exemple frappant.

Des retcons marquants dans le cinéma

Dans Star Wars: L’Ascension de Skywalker, le retour du maléfique Sith Palpatine, malgré sa mort très claire dans Le Retour du Jedi, a suscité de vives réactions. Dans une autre franchise, James Bond, le film Spectre révèle que tous les méchants des films précédents étaient en réalité sous l’influence de l’organisation maléfique de Ernst Stavro Blofeld, remettant en question les menaces précédemment établies. Enfin, la franchise Terminator a vu son personnage clé, John Connor, se transformer en un nouveau type de Terminator dans Genysis, rendant inutile son rôle de sauveur de l’humanité dans les films précédents.