Ces séries similaires à The Åre Murders

Découvrez trois séries captivantes à regarder une fois que vous aurez terminé The Åre Murders pour continuer à satisfaire votre appétit pour le suspense et l'intrigue.

Tl;dr The Åre Murders, une série Netflix nordique captivante.

Des séries similaires incluant The Killing, Deadwind et Trapped.

Chaque série offre une perspective unique sur les crimes en milieu nordique.

Le charme du nord dans The Åre Murders

Netflix a récemment ajouté un joyau à sa collection avec The Åre Murders. Cette série nordique mêle avec brio les éléments caractéristiques du genre : rythme méthodique, études de caractères complexes, paysages hivernaux austères qui reflètent les secrets sombres de communautés paisibles en apparence. La série suit l’enquête d’une policière suspendue, Hanna, sur la disparition d’une adolescente dans une station de ski isolée. L’intrigue tisse plusieurs fils narratifs autour de la confiance, des secrets de famille et de la traite des êtres humains, captivant le public malgré une sortie discrète.

Les séries similaires à The Åre Murders

Pour ceux qui sont attirés par l’équilibre expert de The Åre Murders entre le drame personnel et les éléments procéduraux, le genre nordique offre plusieurs séries tout aussi captivantes. Ces trois séries se distinguent par leurs éléments distinctifs tout en apportant chacune sa perspective unique au format du drame policier.

The Killing : une approche innovante du drame policier

The Killing est une série danoise qui s’est déroulée de 2007 à 2012. Elle suit l’inspectrice Sarah Lund, dont la détermination à résoudre les crimes vient généralement au détriment de sa vie personnelle. Chaque épisode correspond à exactement 24 heures de l’enquête en cours, une approche novatrice à l’époque.

Deadwind et Trapped : des secrets sombres dans des décors paisibles

Comme The Åre Murders, Deadwind, une série finlandaise, et Trapped, une série islandaise, utilisent leur cadre isolé pour amplifier les tensions. Les deux séries démontrent comment les lieux nordiques éloignés peuvent révéler des secrets longtemps enfouis au sein de communautés soudées. Deadwind a été saluée pour son réalisme et Trapped pour son atmosphère claustrophobe et captivante.