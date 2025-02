Ces séries à découvrir après la saison 2 de The Recruit

Découvrez sept séries incontournables et similaires à The Recruit.

Tl;dr La deuxième saison de The Recruit revient avec Noah Centineo.

Il existe de nombreuses séries similaires pour les amateurs d’espionnage international.

Ces séries offrent des variations sur les thèmes de loyauté, trahison et enjeux élevés de l’espionnage moderne.

La série d’espionnage The Recruit fait son grand retour

La très attendue deuxième saison de la série The Recruit, avec le retour du brillant avocat de la CIA, Owen Hendricks, campé par Noah Centineo, est enfin là. Cette série, qui a su séduire les amateurs d’espionnage international, d’intrigue politique complexe et d’action à haut risque, a posé de nouveaux jalons pour les drames d’espionnage, en intégrant des éléments traditionnels du thriller d’espionnage à des rebondissements contemporains.

Des séries alternatives pour les amateurs de The Recruit

Les téléspectateurs qui ont terminé leur marathon de The Recruit et qui sont à la recherche de sensations similaires auront l’embarras du choix. En effet, le paysage télévisuel regorge d’options pour ceux qui raffolent des opérations secrètes et des conspirations gouvernementales. Qu’il s’agisse de pièces d’époque situées pendant la guerre froide ou de récits modernes sur la guerre technologique, ces sept séries captivent par leur suspense, leur action et leur développement de personnages qui font de The Recruit une série si attrayante.

Les séries alternatives à découvrir

Si vous avez apprécié The Recruit et que vous êtes à la recherche d’intrigues similaires, plusieurs séries captivantes plongent dans les coulisses du monde de l’espionnage et des conspirations. The Night Agent suit un agent du FBI, Peter Sutherland, dont la vie bascule lorsqu’il est impliqué dans une conspiration mortelle après des appels mystérieux. À l’inverse, Bodyguard met en scène un garde du corps déchiré entre sa mission et ses convictions personnelles, tandis que The Spy raconte l’histoire vraie de l’espion israélien Eli Cohen infiltrant le gouvernement syrien, avec des enjeux politiques intenses. Killing Eve nous entraîne dans un jeu de chat et de souris entre une espionne et une tueuse en série, où manipulation et tensions psychologiques sont au cœur de l’intrigue. Tinker Tailor Soldier Spy propose une analyse profonde du MI6 pendant la Guerre froide, et Homeland explore les dilemmes internes d’une agente de la CIA, tiraillée entre espionnage et santé mentale. Enfin, The Americans suit un couple d’espions russes vivant sous couverture à Washington, pris dans un tourbillon de mensonges et de loyautés conflictuelles. Ces séries, chacune à leur manière, nous offrent une perspective nuancée et palpitante sur les coûts mentaux et personnels du travail dans le renseignement.