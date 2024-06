Ces personnages de Mad Max qui méritent leur propre spin-off après Furiosa

Furiosa ouvre la voie à des spin-offs potentiels pour certains personnages de Mad Max, dont les récits captivants attendent d'être explorés.

Tl;dr Le réalisateur George Miller envisage d’autres spin-offs de Mad Max.

Malgré les difficultés au box-office, Furiosa est considéré comme un succès.

Des personnages comme Praetorian Jack, Nux, Aunty Entity pourraient avoir leurs propres films.

Un film sur l’origine de Immortan Joe et la montée de la Citadelle pourrait être intéressant.

Le futur de l’univers de Mad Max

Après le succès de Furiosa: A Mad Max Saga, le réalisateur visionnaire George Miller envisage de produire d’autres spin-offs. Il souhaite ainsi explorer les histoires des personnages secondaires de la franchise Mad Max. Ce dernier film, malgré des difficultés au box-office, a su maintenir l’acclamation critique de ses prédécesseurs.

Potentiels protagonistes pour de nouveaux spin-offs

Parmi les personnages les plus prometteurs, on trouve Praetorian Jack, un nouveau personnage introduit dans Furiosa, dont l’histoire fait écho à celle de Max. Nux et les War Boys, du film Fury Road et de Furiosa, sont également des personnages susceptibles d’avoir leur propre film, tout comme Aunty Entity, personnage emblématique du film Mad Max Beyond the Thunderdome.

Des spin-offs centrés sur les antagonistes ?

Tous les spin-offs de Mad Max ne doivent pas nécessairement se concentrer sur les héros. L’histoire de la montée au pouvoir du méchant Immortan Joe pourrait être une intrigue captivante pour un film. Un spin-off sur Immortan Joe pourrait également être combiné avec les histoires d’autres personnages secondaires, créant ainsi un film sur plusieurs origines de personnages.

On en pense quoi ?

Avec une richesse de personnages aussi variés et complexes, l’univers de Mad Max offre un potentiel considérable pour de nouveaux spinoffs. Que ce soit en explorant l’histoire des héros ou des méchants, chaque film pourrait ajouter une nouvelle couche à la mythologie déjà dense de Mad Max. Il sera intéressant de voir quels personnages George Miller décidera de mettre en avant dans les futurs projets de la franchise.