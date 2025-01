Ces films primés aux Oscars à voir sur Amazon Prime Video

Découvrez dès maintenant cinq films qui ont marqué l'histoire des Oscars.

Tl;dr Les nominés aux Oscars 2025 sont connus.

Une sélection de films oscarisés est disponibles sur Amazon Prime Video.

Des films recommandés incluent The Pianist, Manchester by the Sea et The Social Network.

Oscars 2025 : focus sur les nominés

L’annonce officielle des nominations pour les Oscars 2025 a donné le coup d’envoi des célébrations de l’année cinématographique. La cérémonie aura lieu le 2 mars 2025 et en attendant cet événement glamour d’Hollywood, c’est le moment idéal pour découvrir les anciens vainqueurs des Oscars disponibles sur les meilleures plateformes de streaming.

Une sélection de films récompensés par les Oscars sur Amazon Prime Video

Si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, la plateforme offre une belle sélection de films primés qui ont marqué l’histoire des Oscars au fil des ans. Parmi ce catalogue impressionnant, cinq films oscarisés incontournables ont été sélectionnés pour leur excellence.

Chaque film retenu a remporté un prix dans l’une des grandes catégories (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Scénario, ou l’un des prix d’interprétation). Que ce soit pour redécouvrir des classiques ou explorer de nouvelles œuvres, voici une sélection idéale à regarder dès maintenant sur Amazon Prime Video pour plonger dans l’ambiance des Oscars.

Des films oscarisés à ne pas manquer

Pour ceux qui cherchent encore plus de films à visionner, voici une sélection des cinq meilleurs films disponibles sur Netflix qui ont remporté un Oscar et méritent d’être découverts dès maintenant. Parmi eux, The Pianist (2002), récompensé par trois Oscars : Meilleur réalisateur pour Roman Polanski, Meilleur acteur pour Adrien Brody, et Meilleur scénario adapté pour Ronald Harwood.

Manchester by the Sea (2016) se distingue également avec deux Oscars : Meilleur acteur pour la performance poignante de Casey Affleck et Meilleur scénario original pour l’écriture sincère et profondément touchante de Kenneth Lonergan.

Enfin, The Social Network (2010) s’est vu décerner trois Oscars : Meilleur scénario adapté pour le récit percutant d’Aaron Sorkin, Meilleure bande originale pour la musique immersive de Trent Reznor et Atticus Ross, et Meilleur montage pour le travail précis et rythmé de Kirk Baxter et Angus Wall.