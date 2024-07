Ces événements incontournables dans Futurama

Créée par Matt Groening, la sitcom Futurama se distingue par son humour décalé, ses personnages excentriques, et ses critiques sociales mordantes, tout en explorant des thèmes futuristes.

Tl;dr Futurama utilise des tropes récurrents pour amuser et rassurer son public.

La série d’animation est renommée pour ses références à d’autres franchises de science-fiction.

Des personnages comme le professeur Farnsworth et Bender sont célèbres pour leurs inventions hilarantes et leurs façades émotionnelles.

L’ambiguïté de la relation entre Fry et Leela et les erreurs de Zoidberg sont des éléments constants.

Les rouages comiques de Futurama

Il n’y a pas beaucoup de séries comme Futurama, une sitcom de science-fiction animée qui a le don de se réinventer à chaque épisode. Les événements récurrents, loin d’être redondants, sont une source de confort et d’amusement pour les téléspectateurs. Le casting de Futurama, resté intact au fil des saisons, ajoute une couche de constance à la structure de l’émission, qui est renforcée par ses tropes.

Des inventions hilarantes aux erreurs médicales

Le Professeur Hubert J Farnsworth est connu pour son intelligence mais aussi pour ses inventions hilarantes et souvent défectueuses. Par exemple, la pilule anti-pression de Futurama saison 2, épisode 16, « The Deep South », qui permet à l’utilisateur de survivre dans des environnements à haute pression, comme le fond de l’océan, est un suppositoire de taille inconfortable.

Des références à foison

Les scénaristes de Futurama sont manifestement de grands fans de science-fiction, ce qui transparaît dans les nombreux clins d’œil et parodies d’autres films et séries du genre. De Star Wars à Dune, en passant par ET et The Matrix, Futurama s’amuse à glisser des références dans chaque scène.