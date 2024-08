Ces acteurs qui ont incarné Voldemort au cinéma

Dans la saga Harry Potter au cinéma, le personnage emblématique de Voldemort a été incarné par plusieurs acteurs talentueux comme Ralph Fiennes, Richard Bremmer ou encore Christian Coulson.

Tl;dr Sept acteurs ont incarné Voldemort dans la franchise cinématographique Harry Potter.

Chaque acteur a apporté une dimension unique au célèbre personnage de J. K. Rowling.

Les films Harry Potter sont disponibles en streaming.

Une série télévisée Harry Potter est en préparation chez Max.

Les multiples visages de Voldemort

Dans l’univers cinématographique de la franchise Harry Potter, le personnage de Voldemort, sorcier maléfique, a été interprété par sept acteurs différents, chacun apportant sa touche personnelle à « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom ».

Des acteurs marquants

Parmi ces acteurs, on trouve Richard Bremmer, qui a prêté ses traits à Voldemort dans Harry Potter à l’école des sorciers. Malgré une apparition brève et un visage en grande partie masqué par des effets spéciaux, il reste emblématique en tant que premier aperçu de Voldemort pour les spectateurs des films.

Dans Harry Potter et la chambre des secrets, c’est Christian Coulson qui incarne Tom Jedusor, la version adolescente de Voldemort, tandis que Ralph Fiennes est sans doute l’acteur le plus associé au personnage, ayant joué Voldemort dans quatre films de la franchise.

Une interprétation variée

D’autres acteurs ont également prêté leurs traits à des versions plus jeunes ou différentes de Voldemort, comme Hero Fiennes-Tiffin dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Frank Dillane dans le même film, Ian Hart dans Harry Potter à l’école des sorciers et Eddie Izzard dans The LEGO Batman Movie.

Un nouveau visage pour Voldemort ?

Avec l’annonce d’une série télévisée Harry Potter sur la plateforme de streaming Max, il est probable qu’un nouvel acteur se joindra à la liste des interprètes de Voldemort dans un avenir proche. Seul l’avenir nous dira qui aura l’honneur d’incarner l’un des sorciers les plus maléfiques de l’histoire du cinéma.