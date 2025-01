CES 2025 : pluie de produits chez Razer et une chaise gaming climatisée

Lors du CES 2025, Razer, marque gaming par excellence, a dévoilé des nouveaux produits ainsi qu'un concept de chaise climatisée...

Projet Arielle : la chaise gaming ultime

Razer a présenté la première chaise gaming équipée d’un système de chauffage et de refroidissement intégré. Conçue pour garantir un confort optimal, cette chaise utilise un revêtement en mesh et une technologie de ventilation sans pales pour ajuster la température au gré des besoins des joueurs. Chauffage ou refroidissement ? Tout se contrôle via un panneau tactile intuitif.

Iskur V2 X : une chaise ergonomique à prix abordable

En reprenant les fonctionnalités primées de la série Iskur, la V2 X offre un support lombaire intégré, des accoudoirs réglables et un dossier inclinable à 152 degrés. Conçue pour allier confort et élégance, elle se positionne comme un incontournable pour les longues sessions de jeu. Elle sera disponible pour 299,99 € dès le 7 janvier.

Projet Ava : un coach esport révolutionnaire

Propulsé par l’IA, Ava analyse en temps réel les performances des joueurs et propose des stratégies personnalisées. Que ce soit pour optimiser les configurations matérielles ou pour maîtriser les subtilités d’un jeu, Ava est une alliée indispensable pour atteindre la victoire.

Blade 16 : le laptop gaming le plus fin jamais conçu par Razer

Avec seulement 1,5 cm d’épaisseur, ce monstre de puissance est équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX 5090 et d’un processeur AMD Ryzen 9 AI. Son écran OLED QHD+ à 240 Hz assure une fluidité impeccable, tandis que son design unibody en aluminium garantit robustesse et élégance.

PC Remote Play : vos jeux PC, partout

Cette fonctionnalité transforme les appareils mobiles en consoles gaming via la Razer Kishi Ultra, permettant de diffuser des jeux AAA en haute résolution. Les utilisateurs Android bénéficient en prime de retours haptiques immersifs grâce à la technologie Razer Sensa™ HD Haptics.

Razer Monitor Stand Chroma : ergonomie et connectivité

Ce support d’écran combine design minimaliste, connectique avancée (USB-C, HDMI) et éclairages RGB personnalisables via Chroma. Idéal pour organiser son espace de travail ou gaming, il offre une station d’accueil tout-en-un. Vendu tout de même 179,99 €, il sera en précommande dès le 8 janvier pour un lancement au premier trimestre.

Aether Standing Light Bars : des ambiances lumineuses dynamiques

Ces barres lumineuses connectées, intégrant la technologie Razer Chroma RGB, transforment les setups en véritables sanctuaires immersifs. Compatibles avec les standards de domotique, elles se synchronisent avec d’autres appareils pour une harmonie parfaite. Il faudra débourser 119,99 € pour acquérir ces lumières.