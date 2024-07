Ce thriller de science-fiction outrageusement absurde est l’un des pires films de l’année

Réalisé par Gino J.H. McKoy, Lumina suit un groupe d'amis confrontés à des événements paranormaux et terrifiants après la disparition mystérieuse de l'un d'entre eux dans le désert. Leur quête de réponses les mène à découvrir une force extraterrestre inquiétante.

Tl;dr Lumina est un film de science-fiction incohérent de Gino J.H. McKoy.

Un voyage incohérent dans l’absurde

Lumina, le deuxième long métrage de Gino J.H. McKoy, est une expérience cinématographique pour le moins déroutante. L’intrigue, qui nous emmène de Los Angeles à une planète extraterrestre, est aussi incohérente que les lunettes carrées et le chapeau seau du personnage de George. Le film tente de mêler l’absurde, l’horreur et la science-fiction, mais le résultat est un mélange confus et souvent risible.

Des effets spéciaux décevants

La qualité des effets spéciaux de Lumina laisse également à désirer. L’explosion spectaculaire de l’ouverture, où les liquides semblent geler en plein air, promettait un film visuellement saisissant. Malheureusement, cette promesse n’est pas tenue. Le reste du film semble avoir été réalisé avec un budget serré, ce qui se traduit par des effets spéciaux peu convaincants et des scènes clairement manquantes.

Une bande sonore attrayante

Malgré ses nombreux défauts, Lumina possède une bande sonore plutôt réussie. Tous les titres sont signés Gino McKoy, le réalisateur du film, et ajoutent une touche de rythme à l’ensemble. Cependant, leur intégration dans le film est maladroite, donnant parfois l’impression de regarder un long clip musical plutôt qu’un long métrage de science-fiction.

Le premier film de science-fiction tourné au Maroc

Lumina peut toutefois se targuer d’une chose : il s’agit du premier film de science-fiction entièrement tourné au Maroc. Un fait intéressant, mais qui n’est malheureusement pas suffisant pour sauver ce film de son incohérence généralisée.