CD Projekt : le cofondateur Marcin Iwinski quitte son rôle de co-PDG

Marcin Iwinski se retire de son rôle de co-directeur général de CD Projekt dans le but d'entamer un "tout nouveau chapitre personnel".

Alors que CD Projekt, et par extension CD Projekt RED (la division jeux vidéo), a été confronté à la controverse ces dernières années, notamment en raison de ses prises de position très médiatisées sur la culture du crunch et du lancement très critiqué de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, Marcin Iwinski, cofondateur de la société polonaise, a annoncé qu’il se retirait de son rôle de co-directeur général :

Je vais entamer un tout nouveau chapitre personnel chez CD Projekt, puisque je vais soumettre ma candidature au rôle de président du conseil de surveillance, laissant derrière moi mon rôle de codirecteur général. D’ici la fin de l’année, je céderai mes fonctions à mes collègues du conseil. Pour moi, c’est un grand moment. Je travaille pour CD Projekt depuis près de 30 ans et j’ai vu l’entreprise passer d’une poignée de rebelles passionnés à un développeur internationalement reconnu de jeux de rôle axés sur l’histoire et aimés par des millions de personnes dans le monde. À l’époque où Michal Kicinski et moi-même avons fondé la société, je pense qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer cet incroyable parcours, pas même dans nos rêves les plus fous. Je suis particulièrement enthousiaste quand je pense à l’avenir de CD Projekt. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1200 personnes réparties dans des bureaux dans le monde entier. Mais CD Projekt n’a jamais été une question de lieu physique ou d’échelle – tout repose sur l’énorme quantité de talents que nous avons, ainsi que sur le travail acharné et le dévouement de tous ceux qui choisissent de travailler ici. C’est grâce à cet engagement et à cet incroyable talent que j’éprouve aujourd’hui le même sentiment que j’avais il y a toutes ces années – la faim et l’optimisme pour ce qui nous attend. J’ai vraiment l’impression que ce n’est que le début.

Si CD Projekt est un nom qui revient souvent dans les rumeurs concernant les futures acquisitions de Sony et Microsoft, le départ de Marcin Iwinski ne va pas fragiliser le capital de la société polonaise puisqu’il prévoit de garder l’ensemble de ses actions :

Notre stratégie extrêmement ambitieuse s’appuie sur une équipe solide et inspirante, et je crois profondément en notre projet d’amener CD Projekt vers de nouveaux sommets. En tant que tel, j’ai l’intention de rester un actionnaire majeur et, dans mon nouveau rôle non exécutif, je resterai actif et engagé, en me concentrant sur le soutien de l’ensemble du conseil d’administration. Je resterai également attaché à ce qui fait notre spécificité, à savoir la création des meilleurs jeux narratifs au monde et le respect des joueurs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ce que je considère comme l’une des sociétés de jeux vidéo les plus dynamiques au monde. Je dis cela à chaque membre de l’équipe RED, à chaque partenaire commercial et, surtout, à chaque joueur… Du fond du cœur, merci !