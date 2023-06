Capcom va célébrer ses 40 ans avec un nouveau Capcom Showcase

Des informations inédites sur les jeux de Capcom seront prochainement dévoilées.

A partir du 12 juin prochain à minuit et pendant pas moins de 36 minutes, l’édition 2023 du Capcom Showcase se focalisera sur des jeux déjà sortis ou annoncés comme Street Fighter 6 et Pragmata, mais également des titres totalement inédits.

Tune in on June 12, 3pm PDT for a Capcom Showcase digital event featuring roughly 36 minutes of news and updates on our latest games.

See you there!

#CapcomShowcase

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 6, 2023