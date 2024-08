Bruce Lee a failli abandonner définitivement les arts martiaux

Confronté à la difficulté de se mesurer aux standards américains, Bruce Lee a failli abandonner les arts martiaux. Cette frustration vis-à-vis de son niveau l'a finalement poussé à créer le Jeet Kune Do, révolutionnant sa pratique.

La crise de Bruce Lee

Avant de devenir une superstar du cinéma de kung fu, Bruce Lee a envisagé de renoncer totalement aux arts martiaux. Malgré ses rôles principaux dans des classiques tels que Enter the Dragon et Way of the Dragon, l’approche hautement disciplinée de Lee envers les arts martiaux est une part importante de son héritage et de son image.

Une jeunesse dédiée aux arts martiaux

Dès sa jeunesse, Bruce Lee a montré un vif intérêt pour les arts martiaux. Adolescents, il était l’élève d’Ip Man, grand maître de Wing Chun respecté et au cœur des quatre films Ip Man de Donnie Yen. A Hong Kong, Bruce Lee s’est consacré à un entraînement rigoureux sous la direction d’Ip Man et de ses élèves, expérience qui lui a permis d’ouvrir ses propres écoles d’arts martiaux. Cependant, alors que le développement de ses compétences en kung fu avait été une priorité durant cette période, Bruce Lee a envisagé un temps d’abandonner définitivement les arts martiaux.

Le doute s’installe

Selon le livre Disciples of the Dragon de Paul Bax, qui retrace les anecdotes de Bruce Lee à partir des témoignages de ses élèves, l’acteur a ressenti une certaine frustration concernant son niveau de compétence après son déménagement aux États-Unis. James DeMille, qui a été entraîné par Bruce Lee dans les années 1960, rapporte que ce dernier retournait occasionnellement à Hong Kong pour s’entraîner avec ses anciens camarades de classe de l’école d’Ip Man et leur montrer ses progrès en Wing Chun. Suite à ces confrontations, Bruce Lee revenait aux États-Unis « anéanti » par sa médiocre performance face aux élèves d’Ip Man.

La naissance du Jeet Kune Do

Malgré ces moments de doute, Bruce Lee a persisté et cette phase de sa vie s’est révélée cruciale, car elle a finalement conduit à la création du Jeet Kune Do. Les défis auxquels Bruce Lee a été confronté l’ont poussé à « développer quelque chose d’inédit« . En 1964, Bruce Lee a officiellement fondé le Jeet Kune Do. Ce style d’arts martiaux a permis à Lee de surmonter les obstacles qu’il rencontrait, en offrant une grande flexibilité par rapport à la structure plus rigide du kung fu traditionnel comme le Wing Chun.