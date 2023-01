Bowers & Wilkins met à jour ses écouteurs true wireless Pi5 et Pi7. Qualité audio et autonomie ont été améliorées dans ces Pi7 S2 et Pi5 S2.

Bowers & Wilkins avait lancé ses premiers écouteurs true wireless au printemps 2021. Plus précisément, la marque annonçait deux modèles en même temps, les Pi7 et Pi5. Aujourd’hui, la société révèle de nouvelles versions de ces deux écouteurs, des modèles affublés du suffixe S2, comme la marque a l’habitude de le faire avec ses produits retravaillés, mais pas totalement nouveaux. Bien que les Pi7 S2 et Pi5 S2 ne soient pas totalement repensés, ils offrent certaines améliorations très bienvenues.

Bowers & Wilkins met à jour ses écouteurs true wireless Pi5 et Pi7

Les Pi7 S2 et Pi5 S2 disposent tous deux de cinq heures d’autonomie sur une seule charge. Ce qui est mieux que les quatre heures proposées par les Pi7 et Pi5. Une fonctionnalité de charge rapide permet, en quinz petites minutes, d’avoir deux heures d’autonomie et l’étui de recharge sans fil offre 16 heures d’autonomie supplémentaire pour le Pi7 S2 et 19 heures pour le Pi5 S2. Tous deux peuvent donc être rechargés sans fil, mais l’étui du Pi7 S2 est aussi équipé de la technologie Wireless Audio Retransmission, lui permettant de se connecter à une source audio externe et d’envoyer le son vers les écouteurs. Ce n’est pas nouveau sur le marché, mais c’est une fonction très pratique. Bowers & Wilkins explique aussi avoir amélioré le design d’antenne sur ses Pi7 et Pi5 pour améliorer la portée du Bluetooth, celle-ci passe désormais à 25 mètres.

Qualité audio et autonomie ont été améliorées dans ces Pi7 S2 et Pi5 S2

La principale différence entre les deux modèles est la qualité audio. Le Pi7 S2 prend en charge aptX Adaptive avec un flux 24 bits/48 kHz depuis les appareils et services compatibles. Les drivers dynamiques en 9,2 mm sont associés à une technologie de traitement du signal numérique maison pour une qualité de son plus élevée que ce que propose les Pi5 avec l’aptX standard et une qualité CD. Le Pi7 S2 dispose par ailleurs d’un microphone supplémentaire par écouteur, ce qui devrait lui permettre de mieux s’en tirer pendant les appels téléphoniques. Et si les deux modèles sont dotés de la réduction de bruit active (ANC), le Pi7 S2 embarque une configuration adaptative qui analyse automatiquement votre environnement pour ajuster l’audio “pour la meilleure expérience d’écoute possible, sans interruption”.

Les Bowers & Wilkins Pi7 S2 et Pi5 S2 sont disponibles dès à présent, remplaçant les Pi7 et Pi5. Le Pi7 S2, à 399 $, est disponible en noir, blanc ou bleu foncé, tandis que le Pi5 S2, 299 $, se décline en gris clair, gris foncé et violet. Une variante verte du Pi5 S2 devrait arriver plus tard au printemps.