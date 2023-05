Blue Protocol : la version occidentale du MMORPG est repoussée à 2024

Bandai Namco Online retarde la sortie de Blue Protocol aux USA et en Europe.

Malgré le report de la version occidentale, Blue Protocol sera disponible au Japon dès le 14 juin prochain sur PC. Pour mémoire, ce MMORPG free-to-play aux graphismes inspirés des séries animées entraîne les joueurs dans un voyage héroïque à travers Regnas, un monde au bord de la destruction après des millénaires de conflits et de surutilisation de la technologie. Au cours de leur périple, les joueurs rencontrent des personnages qui éclairent l’histoire de Regnas et les guident alors qu’ils affrontent de puissants ennemis et débloquent leurs souvenirs.

Les joueurs pourront également explorer le monde ouvert de Blue Protocol et apprendre à connaître ses habitants en accomplissant des quêtes secondaires, en affinant leurs compétences dans différents défis, en s’adonnant à la pêche et bien plus encore. Chaque classe de personnages dispose d’un ensemble unique de compétences qui peuvent être renforcées et modifiées grâce aux points de compétence, que les joueurs gagnent en augmentant leur niveau de classe. Lorsque les joueurs augmentent une compétence jusqu’à son niveau maximum, ils débloquent une nouvelle capacité de classe. Les joueurs ont également la possibilité de passer d’une classe à l’autre à tout moment.

Une cinématique d’ouverture pour Blue Protocol avec L’Arc-en-Ciel

Une bêta fermée pour Blue Protocol est toujours prévue exclusivement sur PC dans le courant de l’année.