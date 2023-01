Black Myth : Wukong sortira dans le courant de l’été 2024

À l'occasion du Nouvel An lunaire, le studio chinois Game Science dévoile une période de sortie pour Black Myth : Wukong sur PC et consoles.

Relecture de l’épopée classique de la mythologie chinoise, La Pérégrination vers l’Ouest, Black Myth : Wukong de Game Science est un nouvel action-RPG tournant sur le moteur graphique Unreal Engine 5 (4K à 60fps, Ray Tracing, Nvidia DLSS) et inspiré des productions de FromSoftware. La gestion de l’endurance, des roulades et des parades sera au coeur du gameplay, tout comme la maitrise de nombreux pouvoirs et compétences afin de venir à bout de nombreux boss gargantuesques.

The Monkey King (Le Roi Singe), également connu sous le nom de Sun Wukong en chinois mandarin, est une figure mythique et légendaire dans l’Empire du Milieu. Il est surtout connu comme l’un des personnages principaux du roman La Pérégrination vers l’Ouest et de nombreuses histoires et adaptations ultérieures. Dans ce roman, Sun Wukong est un singe né d’une pierre qui acquiert des pouvoirs surnaturels grâce aux pratiques taoïstes. Après s’être rebellé contre le ciel, il est emprisonné sous une montagne par le Bouddha. Après cinq cents ans, il accompagne le moine Tang Sanzang et deux autres disciples dans un voyage visant à récupérer les sutras bouddhistes en Occident (Inde), où vivent le Bouddha et ses disciples.

Du gameplay avec le Ray Tracing et le DLSS de Nvidia pour Black Myth : Wukong

Dans la mythologie chinoise, Sun Wukong possède de nombreuses aptitudes. Il est doté d’une force incroyable et est capable de supporter le poids de deux montagnes célestes sur ses épaules tout en courant à la vitesse d’un météore.

Black Myth : Wukong vise une sortie à l’été 2024. Sony Interactive Entertainment pourrait chercher à récupérer l’exclusivité sur consoles via son programme China Hero Project afin de garantir un lancement mondial.