Black Mirror saison 7 : le trailer révèle un grand nombre de retours de personnages

La nouvelle bande-annonce de la saison 7 de Black Mirror révèle un retour inattendu de plus de personnages que nous n'aurions pu l'imaginer.

Tl;dr Black Mirror revient sur Netflix pour une septième saison après deux ans d’absence.

La nouvelle saison comprendra une suite à l’épisode « USS Callister » et le retour potentiel de Bandersnatch.

La série accueille de nouveaux acteurs pour cette saison, dont Awkwafina et Peter Capaldi.

Le retour tant attendu de Black Mirror

Après deux longues années d’attente, Black Mirror, l’une des séries télévisées les plus captivantes et provocatrices, revient enfin sur nos écrans. Les fans se sont longtemps demandé quand – ou même si – cette anthologie acclamée allait revenir. Le suspense prendra fin le mois prochain avec le lancement de la septième saison de Black Mirror sur Netflix.

Des histoires familières font leur retour

La nouvelle saison comprendra six nouvelles histoires, dont le premier trailer a révélé le retour potentiel de l’un des épisodes les plus marquants de la série. Il était déjà connu que la septième saison de Black Mirror comprendrait une suite à « USS Callister », l’épisode inspiré de Star Trek de la saison 4, qui reste l’un des plus appréciés de la série. Le trailer semble également indiquer que l’univers de Bandersnatch fera son retour.

Bandersnatch : une immersion interactive

Black Mirror: Bandersnatch est un long métrage interactif de 2018 qui place l’histoire de certains développeurs de jeux vidéo entre les mains du spectateur. Dans le nouveau trailer, on dirait que certains de ces développeurs sont de retour. Les stars de Bandersnatch, Will Poulter et Asim Chaudhry, apparaissent toutes deux dans la bande-annonce de la saison 7, arborant des looks très similaires à ceux qu’ils arboraient dans le film.

Un casting renouvelé pour une nouvelle saison

Poulter et Chaudhry ne sont que deux des nouveaux membres de la distribution de la saison 7 annoncés avec le nouveau trailer. Les autres nouvelles recrues incluent Michele Austin, Ben Bailey Smith, Josh Finn, James Nelson-Joyce, Jay Simpson et Michael Workéyè. Le casting précédemment annoncé comprend des noms bien connus tels qu’Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti et Rashida Jones.

La septième saison de Black Mirror promet de captiver une fois de plus les téléspectateurs avec son mélange unique de science-fiction et de critique sociale. Rendez-vous donc le 10 avril 2025 sur Netflix pour découvrir ces nouvelles histoires inquiétantes et fascinantes.