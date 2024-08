Black Clover n’est pas une copie de Naruto

Écrit et dessiné par Yuki Tabata, Black Clover réinvente le genre shonen en introduisant un système de magie sophistiqué et en offrant une approche moderne qui enrichit le récit par rapport à Naruto.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Black Clover n’est pas une simple copie de Naruto. Bien que les deux séries partagent certains archétypes et concepts, Black Clover a su évoluer et apporter des modifications significatives à plusieurs systèmes, ce qui en fait une œuvre innovante en soi.

Black Clover suit l’histoire de deux frères orphelins, Asta et Yuno, qui aspirent à devenir le roi des sorciers. Bien que leur parcours soit semé d’embûches, leur détermination et leur camaraderie les aident à persévérer.

Black Clover n’a pas seulement été influencé par Naruto, il a également joué un rôle déterminant dans l’évolution du genre shonen. En effet, il a su s’approprier et revisiter certains tropes du shonen de manière innovante et influente.

On en pense quoi ?

Black Clover mérite d’être reconnu comme une série shōnen à part entière, et non comme une simple réplique de Naruto. En repoussant les limites des conventions du genre et en proposant des concepts inédits, Black Clover a su se forger une identité unique. De plus, la série a su anticiper et incarner les évolutions du shonen moderne, prouvant ainsi son importance dans le paysage de l’animation japonaise. En bref, Black Clover est une série qui mérite d’être appréciée pour ce qu’elle est : une œuvre innovante et influente qui a su marquer de son empreinte l’histoire du shonen.