Beyond: Two Souls devient une série télévisée avec l’implication d’Elliot Page

Elliot Page replonge dans l’univers de Beyond: Two Souls pour une adaptation sur le petit écran.

Tl;dr Elliot Page et sa société Pageboy Productions adaptent Beyond: Two Souls en série télévisée avec l’accord de Quantic Dream.

Elle explorera le récit non linéaire du jeu, suivant Jodie Holmes et son lien avec l’entité Aiden.

La série Beyond: Two Souls vise à respecter l’esprit du jeu tout en apportant une nouvelle vision pour les fans et les nouveaux spectateurs.

Un jeu à l’histoire riche et complexe

Lancé en 2013 par le studio français Quantic Dream, Beyond: Two Souls se distingue par son approche cinématographique et sa narration non linéaire. Le jeu suit Jodie Holmes, une jeune femme dotée de pouvoirs surnaturels, qui navigue entre complots gouvernementaux et forces d’un autre monde. Aux côtés de Willem Dafoe, Elliot Page incarne le rôle principal, offrant une prestation saluée pour sa profondeur émotionnelle. Cette adaptation télévisée, produite par Pageboy Productions, promet de revisiter cette histoire complexe en explorant davantage les personnages et leurs motivations, tout en restant fidèle à l’univers du jeu.

Le rôle d’Elliot Page dans l’adaptation

Elliot Page, qui a joué Jodie Holmes dans le jeu, est à l’origine de cette adaptation en collaborant avec Quantic Dream. Sa société de production, Pageboy Productions, a acquis les droits de la licence pour retranscrire l’univers de Beyond: Two Souls à la télévision. L’acteur canadien, qui qualifie l’expérience de tournage du jeu de « challenging et gratifiante », insiste sur la richesse émotionnelle du récit comme base solide pour la série. Il ambitionne de créer une vision unique de l’histoire, en résonnance avec les fans tout en attirant de nouveaux spectateurs. Sa volonté est de rendre hommage à l’œuvre originale, tout en apportant une perspective nouvelle à l’adaptation.

Une exploration des thématiques du jeu

La série Beyond: Two Souls devrait mettre en lumière des thématiques centrales du jeu, comme la survie, les choix de vie et les conséquences qui en découlent. Jodie, liée à une entité mystérieuse nommée Aiden, doit apprendre à contrôler ses pouvoirs tout en affrontant des dangers à la fois humains et surnaturels. La série permettra de développer ces dilemmes moraux à travers des épisodes où chaque décision de Jodie pourrait bouleverser le cours de son existence. Selon Matt Jordan Smith, responsable du développement chez Pageboy Productions, cette adaptation sera fidèle à l’esprit du jeu tout en apportant des perspectives fraîches, notamment en ce qui concerne la manière dont des choix instantanés peuvent changer des vies.

L’avenir de l’adaptation et ses projets connexes

Cette adaptation de Beyond: Two Souls s’inscrit dans une série de projets ambitieux pour Pageboy Productions, notamment un partenariat avec Bell Media pour d’autres productions. Parallèlement à ce projet télévisé, Pageboy Productions s’engage dans plusieurs autres projets qui mêlent différents genres et formats. La collaboration avec Quantic Dream, et en particulier avec son créateur David Cage, est un retour aux racines du jeu, puisque ce dernier a exprimé son enthousiasme à travailler à nouveau avec Elliot Page. Ensemble, ils espèrent apporter une nouvelle dimension à la licence Beyond: Two Souls, en la rendant accessible à une audience télévisuelle tout en respectant l’héritage du jeu vidéo.