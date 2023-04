BeReal revendique désormais plus de 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Et avec Bonus BeReal, l'app permet de publier davantage chaque jour.

BeReal, application iPhone de l’année 2022, veut que vous sachiez bien qu’elle est encore très populaire. L’application envoie une notification à ses utilisateurs à un moment différent chaque jour, les invitant à partager ce qu’ils sont en train de faire via deux photos, une prise par la caméra frontale et une autre, simultanément, par la caméra arrière. Vous n’avez que deux minutes pour ce faire, avec l’idée de partager des tranches de vie authentiques – puisque vous n’avez probablement de gérer votre look, l’éclairage, l’endroit, etc. -. Vos amis sont informés lorsque vous publiez trop tard ou que vous retouchez vos photos.

Cette approche a causé un certain nombre de soucis. Cela a conduit des gens à partager des photos sans intérêt dans leur écran d’ordinateur ou à sortir leur téléphone en plein milieu d’un cours, comme The New York Times l’a récemment rapporté. Citant des données d’une société spécialisée, le journal suggérait aussi que le nombre d’utilisateurs de l’app avait plongé d’environ 61 % ces derniers mois, sous la barre des 6 millions avec la perte de l’effet de la nouveauté et des concurrents qui commençaient à copier BeReal.

Sur son nouveau blog, BeReal affirme comptabiliser plus de 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Dans son premier post, l’équipe BeReal précise être resté relativement muette parce qu’elle est très occupée. “Mais [cela] signifie que les gens devinent ce que nous préparons et comment les choses se passent, et pas toujours de manière très précise”, peut-on notamment lire.

Et avec Bonus BeReal, l’app permet de publier davantage chaque jour

Dans le même temps, BeReal a lancé une fonctionnalité qui pourrait faire croître l’engagement et peut-être garder les utilisateurs hésitants. Bonus BeReal, que la société teste actuellement au Royaume-Uni avant de l’étendre bientôt dans le monde entier, permet aux utilisateurs de poster deux captures supplémentaires par jour, au moment de leur choix, tant qu’ils partagent leur BeReal standard à temps.

Cette initiative pourrait faire diminuer quelque peu l’authenticité spontanée que cherche à atteindre BeReal en donnant ainsi la possibilité à ses utilisateurs de préparer et de retoucher leurs publications supplémentaires. Ceci étant dit, BeReal précise que cette fonctionnalité pourrait changer dans le futur.