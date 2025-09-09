Benoît Blanc face à une énigme de meurtre en chambre close dans la bande-annonce de Wake Up Dead Man

La première bande-annonce de "Wake Up Dead Man" révèle Benoit Blanc face à une énigme de meurtre en chambre close. Le célèbre détective, incarné par Daniel Craig, revient pour démêler une intrigue mystérieuse dans ce nouveau volet très attendu.

Tl;dr Nouveau volet de la saga « Knives Out » annoncé.

Ambiance plus sombre, inspiration Edgar Allan Poe.

Sortie en salles en novembre, Netflix en décembre.

Une nouvelle enquête pour Benoit Blanc

Benoit Blanc, incarné par Daniel Craig, s’apprête à faire son retour attendu dans « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ». Depuis le succès du truculent « Glass Onion: A Knives Out Mystery » en 2022, les fans du célèbre détective rongeaient leur frein, impatients de retrouver son flair légendaire. Cette troisième aventure s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de la rentrée pour les amateurs d’énigmes policières.

Ambiance gothique et inspirations littéraires

Dès la première bande-annonce, diffusée au mois de mai, l’ambiance se révèle plus obscure que dans les opus précédents. Décors néogothiques, vieilles pierres et cimetières d’une région reculée de l’État de New York : la tonalité visuelle intrigue autant qu’elle séduit. Toutefois, Rian Johnson, maître d’œuvre du projet, a tenu à rassurer les spectateurs lors d’un entretien accordé au site Tudum de Netflix. Selon lui, le film reste fidèle à l’esprit initial. Il explique ainsi : « C’est plus proche du premier ‘Knives Out’, cela revient aux vraies racines du genre, bien avant Agatha Christie, jusqu’à Edgar Allan Poe. »

L’équilibre entre mystère et humour préservé

Si la promesse d’une atmosphère inquiétante intrigue, il ne faudrait pas pour autant croire à un virage radical. L’inimitable touche humoristique et la malice de Benoit Blanc demeurent au centre du récit. La recette qui a fait le succès des précédents volets — suspense habilement mené et fantaisie savamment dosée — n’a pas été sacrifiée sur l’autel du renouveau.

Pour permettre aux spectateurs de patienter jusqu’à la sortie officielle, une bande-annonce vient d’être dévoilée. Quelques éléments essentiels à retenir :

Sortie en salles dès novembre dans certains cinémas sélectionnés.

dès novembre dans certains cinémas sélectionnés. Mise en ligne sur Netflix prévue pour décembre.

prévue pour décembre. L’intrigue se déploie autour d’une ancienne église et ses alentours mystérieux.

À quoi s’attendre ?

Ce nouvel opus devrait marquer un retour aux sources tout en élargissant l’horizon du genre. Le mariage entre références littéraires classiques et modernité narrative promet un cocktail savoureux pour tous ceux qui aiment se creuser les méninges — ou simplement savourer une bonne énigme cinématographique avec un soupçon d’ironie. Quant à savoir si cette recette suffira à renouveler la magie opérée par les précédentes aventures… Réponse très bientôt sur grand écran puis sur la plateforme de streaming.