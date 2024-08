Ben Affleck devait-il vraiment apparaître dans Deadpool & Wolverine ?

Des rumeurs avaient circulé sur une possible apparition de Ben Affleck en Daredevil dans Deadpool & Wolverine, mais ces spéculations n'avaient pas été confirmées par Marvel.

Tl;dr Ben Affleck en Daredevil dans Deadpool & Wolverine , une folle rumeur qui a secoué les réseaux sociaux.

, une folle rumeur qui a secoué les réseaux sociaux. Deadpool & Wolverine a battu des records mondiaux grâce à sa grande campagne marketing.

a battu des records mondiaux grâce à sa grande campagne marketing. Ben Affleck n’est pas apparu, alimentant la théorie de fausses fuites intentionnelles.

Un clin d’œil a été fait à Ben Affleck dans une blague du film.

Les rumeurs autour de Daredevil dans Deadpool & Wolverine

En amont de la sortie du film Deadpool & Wolverine, la rumeur courait que Ben Affleck ferait son apparition en tant que Daredevil. Malgré le climat de frénésie entourant la sortie du film, qui a battu le record du meilleur week-end d’ouverture pour un film interdit aux moins de 17 ans avec un revenu global de 438 millions de dollars, ce caméo tant attendu n’a pas eu lieu.

Des caméos et des rumeurs

Si le film a séduit par son écriture, son jeu d’acteur et ses scènes d’action, il doit une large part de son succès à son utilisation habile des caméos. Deadpool & Wolverine a en effet proposé une pléiade de super-héros d’antan, profitant de l’acquisition de Fox par Disney et des nombreux héros Marvel qui en ont résulté. Cependant, pour chaque caméo espéré qui a vu le jour, un autre a échoué – et celui de Ben Affleck en Daredevil était parmi les plus attendus.

Des fuites intentionnelles ?

La productrice de Deadpool & Wolverine, Wendy Jacobson, a récemment laissé entendre que de fausses informations avaient été diffusées pendant la production pour mieux dissimuler les secrets du film. Avec le recul, il est maintenant facile de repérer les fuites délibérément fausses. Par ailleurs, le fait que la rumeur de la présence de Ben Affleck sur le plateau de Deadpool & Wolverine ait été répandue pourrait indiquer qu’elle a également été initiée par les réalisateurs eux-mêmes.

Un clin d’œil à Ben Affleck

Malgré l’absence de Ben Affleck, Deadpool & Wolverine a réussi à faire un clin d’œil à l’acteur. En effet, après avoir mentionné la mort de Daredevil aux mains de Nova, Deadpool présente ses excuses pour leur perte, ce à quoi Elektra répond rapidement « C’est pas grave. » Ce désintérêt apparent pour la mort de Daredevil semble être une référence au divorce réel de Jennifer Garner et Ben Affleck en 2017.