“Battle Vision Network” : le successeur spirituel de “Might & Magic: Clash of Heroes” par Capy

Il s'agit d'un jeu de puzzle RTS axé sur le multijoueur qui affiche une esthétique de dessin animé du samedi matin. Êtes-vous prêt à relever le défi et à vous plonger dans cet univers ludique et coloré ?

Tl;dr Capybara Games produit un nouveau titre, Battle Vision Network.

Le jeu se base sur de la stratégie en temps réel et des mécaniques d’appariement de couleurs.

BVN offre des personnages personnalisables et aux compétences spéciales.

Netflix distribuera les versions iOS et Android du jeu.

Battle Vision Network : le prochain succès du studio Capybara Games

L’esprit novateur de Capybara Games anime à nouveau le monde du jeu vidéo, anticipant une sortie majeure en 2025. Préparez-vous à découvrir Battle Vision Network, une nouvelle réalisation unissant le “puzzle en ligne compétitif” et la stratégie en temps réel.

D’une profonde originalité et diversité

Ayant cimenté sa réputation avec des titres comme Super Time Force, Below et Grindstone, le célèbre studio de jeux vidéo indépendant propose, avec BVN, un condensé de sensibilités enfantines et stratégiques. Coloré, charmant et délicieusement rétro, ce jeu promet d’être aussi attrayant qu’une série de dessins animés du samedi matin.

En plus d’un alignement axial de la stratégie de “color matching” caractéristique de Grindstone, BVN fait appel à des collaborateurs artistiques familiers tels que Jim Guthrie et Sam Webster, renforçant ainsi ses atouts musicaux.

Compétitivité et coopération : les maîtres-mots de BVN

Le jeu est pensé pour être aussi accessible que profond, tant par son design que par son concept. Comme dans un puzzle-fight classique en un contre un, les joueurs sont amenés à rivaliser, mais aussi à coopérer au sein d’équipes intergalactiques. Chacune ayant sa propre identité visuelle et stratégique, le joueur peut comptabiliser des points pour sa team afin de modifier les statistiques globales du jeu.

Un partenariat avec Netflix pour toucher un public plus large

Et pour qui craint un accès restreint, Netflix offrira la distribution des versions Android et iOS du jeu. Il sera ainsi accessible à tous les abonnés de la plateforme, sans frais supplémentaire. Battle Vision Network promet donc de réjouir tous les amateurs de jeux de stratégie.