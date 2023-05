Bastions : une série animée sur des super-héros avec la musique de BTS

La fusion inattendue entre le monde de l'animation et l'univers de la K-pop.

Produit par Thymos Media, Bastions met en avant un groupe de super-héros débutants dans un monde où les super-héros s’affrontent pour être le plus populaire. Les jeunes dynamos apparaissent comme des héros à part entière après avoir sauvé la Terre d’une crise, en découvrant l’identité d’un méchant responsable de la pollution de l’environnement.

Crunchyroll to Stream Korean Superhero Series BASTIONS Featuring Music From BTS 💜 🎤🎤🎤 May 13 at 8:45 a.m. PT. 😍😍😍https://t.co/peSoUAccA0 via @Crunchyroll — 베스티언즈(BASTIONS) (@iganggeun1) May 11, 2023

Asa Suehira, responsable des contenus chez Crunchyroll (Funimation Global Group/Sony), a déclaré :

Crunchyroll a l’opportunité extraordinaire de faire découvrir aux fans davantage d’animations asiatiques, et cette nouvelle série passionnante coréenne est parfaite pour cela. Et avoir la musique de tant de stars de la K-pop contribue à élargir l’attrait de Bastions.

Un trailer pour Bastions

La série animée Bastions en cinq parties sera diffusée sur la plateforme de streaming Crunchyroll à partir du 13 mai prochain, à raison d’un épisode par semaine. Il s’agit du premier projet de BTS depuis la sortie de leur album d’anthologie Proof en juin 2022. Le groupe masculin composé de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook s’est arrêté l’année dernière pour permettre à ses membres de faire leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud, et envisage d’ores et déjà de revenir d’ici 2025. Le groupe féminin Le Sserafim et les chanteuses Heize et AleXa participent également à la bande-originale de Bastions.

Le producteur coréen Thymos Media a ajouté :

BTS devrait permettre un sentiment d’immersion fort, pour mieux ressentir les émotions et apprécier les scènes d’action proposées dans Bastions, en chantant le thème principal en parfaite harmonie.