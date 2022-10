Barbarella va revenir sur le grand écran avec Sydney Sweeney

La comédienne américaine Sydney Sweeney sera la nouvelle Barbarella de Sony Pictures Entertainment au cinéma.

Après Madame Web aux côtés de Dakota Johnson, Sony Pictures Entertainment mise de nouveau sur Sydney Sweeney (Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, Euphoria) pour la version moderne de Barbarella. Basé sur la série de bandes dessinées françaises de Jean-Claude Forest, le film de 1968 réalisé par Roger Vadim suivait une astronaute du 41ème siècle qui devait trouver et arrêter le scientifique maléfique Durand Durand, dont le rayon positronique menaçait de ramener le mal dans la galaxie.

Sydney Sweeney To Star in New ‘Barbarella’ Movie For Sony Pictures https://t.co/x7wv9IEKxx — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 11, 2022

Le projet est encore en phase de développement et aucun scénariste ou réalisateur n’y est associé, mais Sydney Sweeney devrait être productrice exécutive comme pour The Registration où elle est impliquée en tant qu’actrice principale et dont les droits ont été acquis par Sony Pictures Entertainment. En plus d’avoir récemment créée une société de production, la comédienne s’est associée à Endeavor Content pour produire une adaptation télévisée de The Players Table.