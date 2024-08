Bad Sisters : une date de sortie pour la saison 2 et une première image

Apple TV+ dévoile une date de sortie pour la deuxième saison de la série télévisée Bad Sisters.

L’attente est enfin terminée pour les fans de la série à succès Bad Sisters. La série, qui a pour toile de fond une comédie sombre, suit un groupe de sœurs qui se rapprochent suite à la mort de leurs parents. Après une première saison acclamée en août 2022, une deuxième saison a été annoncée et sa date de sortie est maintenant révélée.

Still killing it. #BadSisters Season 2 premieres November 13.

Catch up with Season 1 now streaming on Apple TV+ pic.twitter.com/jSeYTLSBJD

— Apple TV (@AppleTV) August 19, 2024