Back to Black : Marisa Abela sera Amy Winehouse sur le grand écran

StudioCanal, Focus Features et Monumental Pictures dévoilent une première image de la comédienne britannique Marisa Abela dans Back to Black, le biopic qui retrace la vie d'Amy Winehouse.

Après la mort d’Amy Winehouse, Hollywood a cherché à raconter son histoire avec divers projets mais tous ont été annulés, avant le projet de StudioCanal avec Sam Taylor-Johnson et l’aide de Focus Features et Monumental Pictures. Le rôle de Winehouse est rapidement devenu l’un des rôles les plus convoités. Alors qu’un certain nombre d’actrices se sont présentées, diverses sources affirment que la première audition de Marisa Abela a époustouflé toute l’équipe en charge de la production du biopic Back to Black.

📢 Fiers d'annoncer le début du tournage de BACK TO BLACK, 1er biopic sur l'icône qu'était Amy Winehouse! Un projet ambitieux de @StudiocanalFR avec @FocusFeatures et @MonumentalPics. Sam Taylor-Johnson à la réalisation et Marisa Abela dans le rôle titre https://t.co/TVpDUqLpAy — STUDIOCANAL (@StudiocanalFR) January 13, 2023

La réalisatrice Sam Taylor-Johnson a déclaré :

Mon lien avec Amy a commencé lorsque j’ai quitté l’université et que je traînais dans le quartier londonien de Camden, riche en créativité. J’ai trouvé un emploi au légendaire Koko Club, et je peux encore respirer chaque étalage de marché, chaque boutique vintage et chaque rue… Quelques années plus tard, Amy a écrit ses chansons d’une honnêteté saisissante en vivant à Camden. Comme pour moi, cela fait partie de son ADN. Je l’ai vue pour la première fois se produire lors d’un concours de talents au Ronnie Scott’s Jazz Club de Soho et il m’est apparu immédiatement qu’elle n’avait pas seulement du “talent”… elle était géniale. En tant que cinéaste, on ne peut pas demander mieux. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humilité que je sais que j’ai l’occasion de porter au cinéma l’histoire unique et tragique d’Amy, accompagnée de la partie la plus importante de son héritage, à savoir sa musique. Je suis pleinement consciente de la responsabilité qui m’incombe. Avec mon collaborateur à l’écriture, Matt Greenhalgh, je vais créer un film que nous allons tous aimer et chérir pour toujours. Tout comme nous aimons Amy.

Back to Black, un biopic validé par la famille d’Amy Winehouse

Comprenant de nombreuses chansons à succès d’Amy Winehouse, Back to Black bénéficie du soutien total d’Universal Music Group, de Sony Music Publishing et surtout de la succession de la star Amy Winehouse :

Nous sommes ravis que Studiocanal, Focus Features et Monumental Pictures réalisent ce film célébrant l’extraordinaire héritage musical de notre fille Amy et mettant en valeur son talent comme il le mérite.

Back to Black se concentrera sur le génie, la créativité et l’honnêteté d’Amy qui ont imprégné tout ce qu’elle a fait. Un voyage qui l’a fait passer de la folie et de la couleur de la Camden High Street des années 1990 à l’adoration mondiale et vice-versa. Le spectateur traverse le miroir de la célébrité pour observer ce voyage de l’autre côté du miroir, pour voir ce qu’Amy voyait, pour ressentir ce qu’elle ressentait.