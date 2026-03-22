Avec son final, « The Madison » offre enfin aux fans de Taylor Sheridan la série tant attendue

Le dernier épisode de Madison a comblé les attentes des amateurs de Taylor Sheridan, offrant une conclusion à la hauteur de ses séries phares. Les spectateurs retrouvent l’intensité et la signature du créateur, salués par les critiques.

Tl;dr Changement de ton marqué entre « Yellowstone » et « The Madison »

Une exploration intense du deuil familial ralentit l’intrigue

Le final promet tension et renouveau pour la série

Un virage surprenant après le succès de « Yellowstone »

Avec « The Madison », le créateur Taylor Sheridan prend à contrepied les attentes. Réputé pour ses récits haletants, il s’éloigne ici du registre néo-western à la sauce soap opéra ayant fait la renommée de « Yellowstone ». La série plonge cette fois dans l’intimité d’une famille frappée par la perte de son patriarche, Preston Clyburn (incarné par Kurt Russell). Un choix audacieux qui déroute une partie du public, tant le rythme se fait lent et l’atmosphère pesante.

Lourdeur narrative et élégance visuelle

Dès les premiers épisodes, le spectateur est immergé dans un chagrin sans répit. La caméra épouse les émotions crues de Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer), bouleversante dans son incarnation d’une femme anéantie. Les paysages du Montana, magnifiés par une cinématographie remarquable, rappellent ouvertement le film culte « A River Runs Through It » — un clin d’œil assumé dès la première scène. Pourtant, cet hommage à l’œuvre de Robert Redford laisse un goût d’inachevé : certains regretteront que Sheridan n’ait pas condensé ce récit en film plutôt qu’en mini-série.

La liste des points forts ne s’arrête pas là :

Interprétations magistrales : chaque acteur livre une performance habitée.

chaque acteur livre une performance habitée. Soin apporté au décor : le Montana n’a jamais été aussi poétique.

le Montana n’a jamais été aussi poétique. Sincérité émotionnelle : la douleur des personnages résonne avec justesse.

L’arrivée attendue d’un second souffle narratif

Si la série souffre de longueurs lors des funérailles et du retour à New York – certains pourront s’étonner que quatre épisodes soient nécessaires avant d’entrevoir une évolution –, le final marque enfin un tournant. Dans cette ultime partie, les tensions se font plus palpables : l’arrivée du thérapeute Dr Phil Yorn (Will Arnett) bouscule les dynamiques familiales, offrant même quelques instants de légèreté inattendue (« Je parie que vous les aimez jeunes, espèce de salaud tordu », lance Stacy avec mordant). Par ailleurs, des jalousies amoureuses émergent lors de la veillée funèbre : l’alchimie entre Abi (Beau Garrett) et Dr Yorn menace la relation naissante avec le shérif Van Davis.

L’espoir renaît pour la saison suivante

Ce final semble raviver la flamme : conflits larvés, humour grinçant et promesses narratives font écho à ce que les fans attendaient. Reste à voir si Taylor Sheridan saura maintenir cet équilibre délicat entre intensité émotionnelle et souffle dramatique lors de la prochaine saison – une question qui laisse planer un certain suspense sur l’avenir de « The Madison ».