Ava 2 : une suite pour le thriller avec Jessica Chastain ?

Les rumeurs sur Ava 2 se multiplient et la curiosité grandit autour de cette potentielle nouvelle aventure.

Sorti en 2020, le film d’action Ava, bien qu’ayant connu un certain succès sur Netflix, n’a pas brillé par sa qualité. Malgré un casting impressionnant avec des acteurs tels que Jessica Chastain, John Malkovich et Geena Davis, le film a été largement rejeté par la critique. De ce fait, une suite, Ava 2, semble peu probable.

L’échec critique d’Ava a été tel que la production d’une suite est mise en doute. L’absence de sortie en salle en raison de la pandémie a reposé les espoirs du film sur sa réception critique. Malgré un succès relatif en streaming, l’enthousiasme autour du film est rapidement retombé. Aucun des acteurs ou de l’équipe de production n’a évoqué un projet de suite, ce qui rend l’hypothèse d’Ava 2 encore plus incertaine.

Si Ava 2 devait voir le jour, le retour de Jessica Chastain serait nécessaire. D’autres retours possibles comprennent Geena Davis, dans le rôle de la mère d’Ava, et Common, dans le rôle de Michael. Le premier film a également laissé entendre un rôle plus important pour le personnage de Camille, ce qui pourrait être exploré dans une éventuelle suite.

La fin d’Ava laissait présager un rôle de méchant pour Camille dans une suite éventuelle. L’intrigue pourrait tourner autour de la poursuite d’Ava par Camille, et de la capacité d’Ava à rester sobre face à cette nouvelle menace. Cependant, avec le temps, la probabilité de voir une suite se réaliser s’amenuise.

On en pense quoi ?

L’éventualité d’un Ava 2 semble de plus en plus improbable. Malgré le potentiel d’une intrigue intéressante, l’échec critique du premier film et l’absence de confirmation d’une suite laissent les fans dans l’incertitude. Il est regrettable qu’un casting aussi prometteur n’ait pas pu compenser les lacunes du film original. Espérons que si une suite voit le jour, elle saura surmonter ces obstacles.