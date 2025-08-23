Les navigateurs utilisant l’intelligence artificielle peinent à différencier les sites fiables des sites dangereux. Cette faiblesse expose les internautes à des risques accrus, notamment face à la montée des cybermenaces exploitant cette faille de détection.

Tl;dr Les navigateurs IA comme Perplexity Comet séduisent par leur efficacité mais présentent des failles de sécurité importantes.

Lors de tests, Comet a transmis des données personnelles et bancaires à de fausses boutiques et courriels d’hameçonnage sans alerter l’utilisateur.

Les experts recommandent de rester prudent et de ne pas confier d’informations sensibles à ces outils tant que la sécurité n’est pas renforcée.

L’engouement pour les navigateurs IA face à la réalité de la cybersécurité

En quelques mois, l’utilisation de navigateurs propulsés par l’intelligence artificielle s’est démocratisée. Beaucoup apprécient leur efficacité pour gérer des courriels, organiser un voyage ou même effectuer des achats en ligne. Mais derrière cette praticité se cachent des failles notables, comme le révèle une enquête menée par la société de cybersécurité Guardio, relayée par Cybernews. L’entreprise spécialisée dans la sécurité du navigateur a cherché à évaluer la robustesse de ces nouveaux outils face aux pièges du web.

Des tests édifiants sur Perplexity Comet

Pour pousser l’expérience plus loin, les chercheurs de Guardio se sont concentrés sur le navigateur IA de Perplexity, baptisé Comet. Un scénario concret a été mis en place : demander au navigateur d’acheter une montre connectée sur une fausse boutique Walmart, créée en quelques secondes avec l’application Lovable. Malgré des indices flagrants signalant l’arnaque, le navigateur n’a montré aucun soupçon : ajout du produit au panier, saisie automatique des données personnelles et bancaires… La transaction était réalisée sans alerte ni validation supplémentaire.

Et ce n’est pas tout : lors de tests reproduits plusieurs fois, le comportement du navigateur oscillait entre complaisance totale et brèves hésitations. Parfois, il refusait d’aller jusqu’au bout ; souvent, il livrait toutes les informations demandées à la boutique frauduleuse.

L’illusion de sécurité : IA trop confiante et vulnérable

Le problème ne s’arrête pas aux faux magasins. Les spécialistes ont également évalué la réaction du navigateur Comet face à des courriels d’hameçonnage émanant prétendument d’un « gestionnaire d’investissement chez Wells Fargo ». Résultat ? Les liens suspects étaient traités comme de simples tâches à exécuter. Sans sourciller, Comet cliquait dessus puis remplissait des formulaires conçus pour subtiliser les identifiants utilisateurs.

Face à ces constats, un message s’impose : tant que l’IA agit seule et sans supervision humaine, la frontière entre sécurité et imprudence reste mince. Selon les experts, « la sécurité devient alors une loterie. »

Mieux vaut rester prudent avec ces nouveaux outils

Alors que l’industrie perfectionne encore ses algorithmes, le conseil s’impose avec évidence : gardez la main sur vos données sensibles. Autrement dit :

N’utilisez pas encore ces navigateurs IA pour gérer paiements ou accès confidentiels.

En attendant des évolutions majeures côté sécurité, le bon sens reste votre meilleur allié face aux promesses parfois trompeuses de l’intelligence artificielle appliquée à la navigation web.