Atlas Fallen : un action-RPG d’epic fantasy à l’univers désertique

Domptez les sables et libérez l'humanité de l’oppression des dieux dans Atlas Fallen.

Dans Atlas Fallen du studio allemand Deck13 Interactive, les joueurs parcourent les sables d’une terre intemporelle, remplie de dangers anciens, de mystères et de fragments du passé. Ils chassent des monstres légendaires, utilisent des armes puissantes aux formes évolutives et des capacités dévastatrices dans des combats spectaculaires et surpuissants. De plus, les joueurs pourront cibler et rassembler l’essence de leurs ennemis afin de façonner leur propre style de jeu dans le but d’établir une nouvelle ère pour l’humanité dans une campagne entièrement coopérative ou solo.

Un trailer pour Atlas Fallen

Atlas Fallen sortira le 16 mai prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.