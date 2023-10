Astral Ascent : un rogue-lite français mâtiné de narration

Hibernian Workshop annonce la fin de l'accès anticipé d'Astral Ascent.

Dans Astral Ascent, qui se déroule dans un monde fantastique moderne, les joueurs incarnent l’un des quatre héros principaux, aux personnalités et armes très différentes, et doivent s’échapper du Jardin, une prison astrale gardée par douze chefs puissants et vicieux, les Zodiacs.

Ayla – Seule survivante de sa guilde d’assassins, elle utilise ses dagues jumelles pour éliminer ses ennemis avant qu’ils ne puissent réagir. Sa vitesse et sa compétence sont inégalées

Kiran – Cet orphelin a appris la vie à la dure. Il utilise sa force pour porter des attaques assez puissantes pour créer des ondes de choc

Calie – Cette sculptrice talentueuse veut retrouver sa liberté. Elle utilise ses pierres précieuses magiques pour percer les défenses ennemies et les réduire en miettes

Octave – Entraîné par une puissante sorcière, ce jeune combattant invoque des armes éthérées pour attaquer ses ennemis. Au besoin, il peut aussi invoquer des armes plus puissantes

Un trailer pour Astral Ascent

Les joueurs peuvent débloquer des dizaines de sorts uniques pour leurs quatre personnages. Chaque run mettra à l’épreuve leurs compétences et leur réactivité. La rejouabilité fait partie de l’histoire qui se dévoile au fur et à mesure. En devenant plus forts, ils découvriront plus de choses sur les personnages, leurs motivations et les secrets du monde dans lequel ils sont piégés.

Astral Ascent sera disponible le 14 novembre prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam. Pour sa version complète, le rogue-like du studio indépendant Hibernian Workshop va s’étoffer avec une bande-son “enhanced” comprenant des chansons orchestrées et un doublage intégral en anglais, plus d’une dizaine de fins entièrement animées et mises en scène et une nouvelle cinématique d’ouverture.