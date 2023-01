Assassin’s Creed : la série live-action n’a plus de scénariste

Jeb Stuart n'est plus impliqué dans l'adaptation en série télévisée de la licence Assassin's Creed d'Ubisoft pour le service de streaming Netflix.

Encore au début de son développement avec Ubisoft et Netflix à la production, la série télévisée Assassin’s Creed va devoir évoluer sans l’aide de Jeb Stuart (The Fugitive, Just Cause, Switchback, Blood Done Sign My Name) qui s’occupait du scénario, en plus d’être showrunner.

Recruté pour apporter son expérience, Jeb Stuart n’a pas apprécié certains changements :

Une différence de vision créative ? Je pense que c’est un peu à cause du déménagement des cadres de Los Angeles à Londres. Ce nouveau groupe a hérité de ma vision de ce que devait être la série au lieu de pouvoir développer sa propre vision. Donc je pense que c’est normal. Je sais que le projet sera génial quand il sortira. Je trouve que les gars d’Ubisoft sont fantastiques. Je pense que c’est une franchise formidable. C’était juste une occasion mutuelle de passer à autre chose, pour les deux parties.

Assassin’s Creed et les adaptations sur le grand et le petit écran

Cette nouvelle série Netflix sera la troisième adaptation en live-action d’Assassin’s Creed après Assassin’s Creed Lineage, un court-métrage sorti pour promouvoir Assassin’s Creed 2, et l’adaptation cinématographique de 2016 intitulée simplement Assassin’s Creed avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson et Charlotte Rampling.