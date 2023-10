Assassination : un film sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy

Barry Levinson s’associe avec David Mamet pour Assassination.

Réalisé par Barry Levinson (Rock the Kasbah, The Survivor, Wise Guys) et écrit par David Mamet (Spartan, Edmond, Redbelt), le film Assassination raconte comment le célèbre mafieux Sam Giancana de Chicago a organisé l’assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy pour se venger d’avoir essayé de faire tomber le crime organisé après que la mafia ait aidé à mettre JFK à la Maison Blanche.

EXCLUSIVE: Oscar winning filmmaker Barry Levinson is stepping in to direct the Al Pacino starring, David Mamet-scripted JFK Thriller ‘Assassination,’ we hear, and is putting his own stamp on the project (click photo below for story) https://t.co/Uw25JxDq1N — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 18, 2023

Assassination conserve son casting cinq étoiles

Les comédiens Shia LaBeouf et Al Pacino restent impliqués dans le projet annoncé en mai dernier au Festival de Cannes, ce dernier jouant le rôle de Tony Accardo, un chef de la mafia. Le casting sera également composé de Viggo Mortensen, John Travolta, Rebecca Pidgeon et Courtney Love. Assassination est produit par Corey Large (It Follows), Jason Sosnoff (Wise Guys) et le petit-neveu de Sam Giancana, Nicholas Celozzi (The Class) aux côtés de John Burnham (Atlas Artists) et Jordan Nott.