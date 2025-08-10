Après plus de 15 ans, Jason Voorhees renaît avec un nouveau visage sur les écrans

Pour la première fois depuis plus de quinze ans, le célèbre tueur masqué Jason Voorhees s’apprête à revenir sur les écrans avec un nouveau comédien dans ce rôle emblématique du cinéma d’horreur.

Tl;dr Jason revient dans le court-métrage officiel « Sweet Revenge ».

Le cascadeur Schuyler White incarne le tueur iconique.

Un nouveau film et des projets sont en préparation.

Un retour attendu pour Jason Voorhees

Difficile de croire que seize années se sont écoulées depuis la dernière apparition marquante de Jason Voorhees sur grand écran. Depuis le remake de « Vendredi 13 » en 2009, où le rôle-titre était confié à Derek Mears, les fans du genre horrifique étaient restés sur leur faim. Divers obstacles juridiques ont, il faut bien l’admettre, figé la franchise dans une impasse quasi totale — un état de léthargie dont elle semble aujourd’hui vouloir sortir.

Un nouveau souffle : « Sweet Revenge » arrive en ligne

C’est donc par le format court que ce mythe du slasher américain s’apprête à renaître. Le court-métrage officiel intitulé « Sweet Revenge », d’une durée de treize minutes, sera mis en ligne sur YouTube dès le 13 août 2025. Pour ceux qui souhaiteraient vivre l’événement en salle, une première new-yorkaise est également prévue grâce au partenariat avec Angry Orchard. Derrière la caméra, on retrouve Mike P. Nelson, connu notamment pour sa réalisation de « Wrong Turn », ce qui laisse présager une atmosphère aussi tendue qu’efficace.

Nouveau visage sous le masque : Schuyler White

Pour incarner le redoutable tueur au masque de hockey, les producteurs ont misé sur Schuyler White. Ce détenteur d’un record Guinness et cascadeur chevronné n’en est pas à ses premiers pas dans l’univers de l’horreur : il a officié sur des films comme « Haunt », « V/H/S/85 » ou encore assuré les effets spéciaux sur « Don’t Breathe 2 ». En somme, sa carrure et son expérience semblent parfaitement taillées pour faire revivre la figure glaçante de Jason.

Voici ce que réserve l’avenir proche aux amateurs du genre :

Lancement du court-métrage « Sweet Revenge ».

Nouveaux produits dérivés et expériences inédites via Jason Universe.

Annonces attendues concernant un futur long-métrage et un jeu vidéo.

Vers une renaissance complète ?

Rappelons que la saga a longtemps été bloquée par une guerre de droits entre le scénariste originel Victor Miller et le réalisateur Sean S. Cunningham. Si ces complications expliquent en partie cette longue absence, la situation semble désormais se décanter. Les projets ne manquent pas : la série « Crystal Lake » (production signée A24 et Peacock) vise à explorer les origines du mythe, malgré quelques remous internes avec notamment le départ du showrunner initial.

Les fans peuvent donc nourrir un mince espoir : selon les propos rapportés du vice-président de Horror Inc., tout est mis en œuvre pour que Jason retrouve enfin le chemin des salles obscures… Mais rien n’est jamais simple dans l’univers impitoyable des franchises cultes.