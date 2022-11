Apple TV+ s’offre une comédie sur le show-business avec Seth Rogen

La nouvelle comédie dans laquelle Seth Rogen qu'il a coécrite, réalisée et produite de manière exécutive, tout en étant la vedette, est commandée par Apple TV+.

Écrite par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui seront également réalisateur et producteur via Point Grey Pictures, ainsi que Peter Huyck et Alex Gregory et réalisée par Rogen et Goldberg, la sitcom encore sans nom, mais avec des épisodes de 30 minutes, pour Apple TV+ racontera l’histoire d’un ancien studio de cinéma hollywoodien qui tente de survivre dans un monde où l’art et le commerce ont de plus en plus de mal à cohabiter.

Lionsgate Television est également impliqué dans la production de cette nouvelle série comique dont Seth Rogen sera la star. A noter que Peter Huyck et Alex Gregory seront aussi showrunners, tandis que Josh Fagen et Alex McAtee assurent également la production exécutive et Frida Perez la coproduction.

Seth Rogen est partout dans le monde du streaming

Il s’agit de la dernière création originale issue de l’accord multiplateforme de Point Grey Pictures avec Lionsgate, après Pam & Tommy sur Disney+, nominé aux Emmy Awards et dans lequel Seth Rogen a également joué, ainsi que la série Jason Woliner à venir pour Peacock. De plus, Point Grey Pictures exploite la série à succès The Boys et ses dérivés sur Amazon Prime Video, ainsi que la série animée Invincible et le prochain Sausage Party. En tant qu’acteur, Seth Rogen est à l’écran dans The Fabelmans de Steven Spielberg.