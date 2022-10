Apple n’active plus ses cartes SIM propriétaires pour les iPad avec data cellulaire

Apple n'active plus ses SIM dans les iPad avec data cellulaire. Il va falloir contacter votre opérateur ou utiliser l'eSIM.

Il vous faudra certainement passer par une étape supplémentaire pour connecter un iPad à un réseau cellulaire. MacRumors a appris que la firme de Cupertino avait cessé de réaliser les activations de SIM Apple dans certains iPad à partir du 1er octobre. Si vous êtes concerné(e), il vous faudra soit contacter votre opérateur (et probablement obtenir une carte SIM), soit utiliser une eSIM dans les tablettes les plus récentes. Vous n’êtes pas concerné(e) si le service de données cellulaires est déjà activé.

La marque à la pomme intégrait une carte SIM avec les versions cellulaires de ses iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad de base de 5ᵉ et 6ᵉ génération et l’iPad Pro de 12,9 pouces. Une version intégrée de la carte avait été incluse dans les iPad Pro de 9,7 pouces, 10,5 pouces et 12,9 pouces 2ᵉ génération. Tous les iPad commercialisés depuis l’automne 2018 sont compatibles avec la eSIM.

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus générale. Apple est passé à la eSIM depuis quelques années maintenant et est même allé jusqu’à faire disparaître l’emplacement pour la carte SIM physique dans les versions américaines de ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Cette technologie permet d’économiser le coût et le volume du slot physique dans le châssis de l’appareil, et est supportée de manière plus générale que la SIM Apple. Reste que cela pourrait en frustrer certains, si vous avez l’intention d’utiliser les données cellulaires sur un ancien iPad et que vous n’aviez pas configuré la chose jusqu’à aujourd’hui.

Les technologies évoluent, Apple aussi, et cela passe, irrémédiablement, par des services qui ne sont plus opérationnels. Il faut faire avec, malheureusement, même si cela peut être très problématique.